Devenez mécènes de la BnF Richelieu en adoptant une bibliothèque

Après le succès de la campagne d’adoption des tables de lecture et des lampes de la salle Ovale du site Richelieu, la Bibliothèque nationale de France invite le public à parrainer, grâce à un don de 1000 €, les 200 bibliothèques qui habillent la mythique salle de lecture, surnommée le « Paradis Ovale ». Chaque don aidera à poursuivre les travaux de rénovation de ce fleuron du patrimoine culturel national qui rouvrira ses portes en 2021.

Cadeau de Noël ou d’anniversaire original ? Présent de parents ou grands-parents pour leurs descendants, lecteurs de demain ? Hommage à une personne décédée ? Souvenir personnel lié à la salle Ovale ? Volonté de marquer de son empreinte ce temple de la connaissance figurant régulièrement dans les anthologies des plus belles bibliothèques du monde ? Pour son 6e appel aux dons, la BnF offre la possibilité à chacun d’adopter l’une des 200 bibliothèques en bois (1, 9 m de hauteur sur 1, 1 m de largeur) habillant l’impressionnant pourtour de la salle Ovale sur 3 étages.

Grâce à un don de 1000 € — 340 € après déduction fiscale — , les amoureux des livres et du patrimoine peuvent graver leur nom ou celui d’un être cher dans l’histoire de la Bibliothèque nationale de France, puisqu’une plaque nominative sera apposée sur chaque bibliothèque. Sur la voûte de la salle de lecture, 16 noms de villes célèbres pour leur portée symbolique dans l’histoire des civilisations et des bibliothèques sont peints en rouge dans des cartouches dorés.

12 villes peuvent être parrainées pour un don de 5000 €, soit 1700 € après déduction fiscale : Alexandrie, Athènes, Babylone, Berlin, Carthage, Florence, Londres, Ninive, Pékin, Thèbes, Vienne et Washington. Autour de la salle Ovale, 16 paires de colonnes en fonte cannelées de 11 m de haut portent de forts chapiteaux ioniques sur lesquels reposent les arcs de la demi-voûte annulaire.

Il est possible d’adopter, pour 6000 € (2040 € après déduction fiscale), l’une des 12 paires de colonnes encore disponibles. Payables en plusieurs fois, ces dons peuvent aussi être effectués de manière collective, à l’image de ces enfants et petits-enfants qui se sont récemment associés pour adopter une paire de colonnes au nom de leurs parents et grands-parents, piliers de leur famille.

Le public peut également participer à cette souscription en effectuant un don libre qui contribuera à la restauration de la salle Ovale ou à celle de deux autres espaces historiques de la BnF Richelieu : la galerie Mazarine et le cabinet du Roi. Depuis 2016, la générosité des donateurs a permis à la BnF de recueillir 1 million d’euros. Un peu plus de la moitié de cette somme doit encore être réunie pour que le site Richelieu retrouve tout son éclat en 2021.

La salle Ovale, cet enchantement de mosaïques, dorures et peintures décoratives auxquelles s’ajoute un mobilier unique, deviendra alors, en plein cœur de la capitale, une salle de lecture publique et populaire en accès libre, gratuitement.