Devenez un artiste en construisant un appareil photo en papier

Papier, caméra, action ! Le studio de design basé à Séoul, Dotmot, s'est amusé à créer un kit de construction pour un faux appareil photo à base de papier bleu et orange. Cela ne vous immortalisera pas vos souvenirs de vacances, mais vous apprendrez au moins à utiliser le papier autrement.





L'imitation est quasi-parfaite. On peut dire que tout y est, de la forme jusqu'aux objectifs interchangeables selon l'angle que vous souhaiteriez prendre. On notera même la présence d'un téléobjectif et d'un flash détachable.La rédaction vous propose de regarder une vidéo d'introduction afin d'apprécier la construction de l'appareil photo étape par étape. Qui sait ? Peut-être cela vous donnera envie de vous lancer dans l'art du papier.Dotmot est un studio de création design, implanté en Corée du Sud, à Séoul. Les employés revendiquent leurs produits comme étant « simples et tendances », à l'image de leur slogan : « everything starts with a dot » (tout commence par un point).La société a réussi à se spécialiser dans de nombreux domaines dont l'art papier, le montage ou le motion graphics. Vous pouvez retrouver l'intégralité des projets de DotMot sur leur site Internet ainsi que leur Instagram via Colossal