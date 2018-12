Diffamation : un professeur condamné après un livre sur la pédagogie

Auteur d'un livre publié en 2015 par Pôle Nord Éditions, Pires que les élèves, Stéphane Furina a été condamné par le tribunal de Dunkerque pour diffamation, suite à deux plaintes qui visaient à la fois son livre et des commentaires publiés sur la page Facebook de celui-ci. Stéphane Furina, professeur d'anglais de formation, avait critiqué dans son livre l'attitude et les méthodes de certains professeurs, s'attirant les foudres de collègues qui s'estimaient visés.

Des professeurs souffrent de la violence verbale et physique des élèves, notamment dans les établissements difficiles. Les médias y reviennent assez souvent. Cela est malheureusement véridique. Mais quid de la violence professeurs/élèves ? De nature psychologique, elle fait régulièrement surface dans les établissements tranquilles, où des professeurs cherchent à affirmer leur soif de pouvoir. Certains enseignants voient l'élève comme un ennemi, ces mêmes enseignants qui propagent l'idée souvent fausse que les collégiens et lycéens sont de plus en plus mal élevés et violents envers leur profession. Le petit Victor va connaître cette violence, à ses dépens. Il est particulier, différent. Ses camarades le rejettent et se défoulent sur lui, certains professeurs n'hésitent pas à s'en prendre à lui car il ne comprend pas tout. Sans le vouloir, il deviendra la tête de turc de l'équipe pédagogique de son établissement.

Mise à jour 5/12 :

Publié en mars 2015, Pires que les élèves se présentait comme une sorte de journal de bord, « corrigé par Stéphane Furina », dans lequel un élève raconte ses difficultés à l'école. L'ouvrage était une charge contre les « mauvais professeurs » et se voulait un autre regard sur la pédagogie et l'éducation, où l'attitude des élèves et de leurs parents est souvent pointée du doigt.Le résumé de l'éditeur pour le livre était le suivant :Dès la parution du livre, deux collègues de Stéphane Furina, alors professeur d'anglais dans un collège de Wormhout (Hauts-de-France), portent plainte contre lui, pensant se reconnaitre dans le livre. Une troisième collègue s'était rapidement jointe à la plainte, précise La Voix du Nord . La directrice de l'établissement et son adjoint, eux, ont porté plainte pour diffamation suite à des commentaires postés sur la page Facebook de Stéphane Furina en novembre 2015.Dans les deux cas, Stéphane Furina a été reconnu coupable des faits reprochés. Il a été condamné à 2000 € d'amende suite à la première plainte et à 5000 € d'amende pour la seconde, mais aussi à verser des indemnités au titre du préjudice moral et à régler les frais de procédure. Le montant total s'élève à 12.500 €.L'auteur a assuré qu'il allait faire appel des décisions.Contacté, Gilles Guillon, ancien gérant, de Pôle Nord Éditions, nous confirme que la société, liquidée au printemps 2018, n'était pas citée dans les plaintes. « À l'époque, j'avais été entendu par la gendarmerie pour évoquer les modifications apportées au manuscrit original », nous explique l'éditeur. Vendu à 5000 exemplaires, Pires que les élèves a été la meilleure vente de Pôle Nord Éditions en 4 années d'existence.