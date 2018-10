Diffusion et distribution : étude au coeur de la chaîne du livre

Diffusion et distribution, les deux problématiques au cœur de toute la commercialisation du livre. Elles feront l’objet d’une journée professionnelle portant sur le circuit du livre dans les Hauts-de-France. L’occasion de faire un point sur une étude menée par Florence Rio, Céline Telliez et les étudiantes de l’IUT de Tourcoing.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Dans le cadre de la restitution de l’étude sur la diffusion et distribution du livre dans les Hauts-de-France, l’IUT de Tourcoing, Université de Lille, en partenariat avec l’Agence régionale du livre et la lecture (AR2L), l’association des éditeurs Hauts-de-France et l’association Libr’Aire, propose donc une journée de réflexion et de formation consacrée au circuit du livre dans les Hauts-de-France.

Cette dernière se déroulera le 5 novembre prochain à l’IUT de Tourcoing, université de Lille (amphithéâtre 020). Deux temps sont prévus :

9 h-12 h30 La diffusion et la distribution du livre dans les Hauts-de-France (2017-2018). Synthèse de l’étude et tables rondes.

Deux tables rondes s’en suivront :



10 h 30-11 h30 : La diffusion du livre

Quels outils pour l’implantation durable et efficace d’un catalogue en région ? Comment optimiser la gestion de la commercialisation du livre ?



11 h 30-12 h30 : La distribution du livre

Quelles solutions alternatives pour une meilleure répartition des coûts entre les acteurs de la chaîne du livre ?



En après-midi, c’est une formation qui sera mise en place.



14 h-17 h30 La diffusion du livre ou comment améliorer son offre commerciale Formation proposée par l’association des éditeurs Hauts-de-France (inscription obligatoire).

Informations

pour la matinée d’étude : Céline Telliez, celine.telliez@univ-lille.fr

• pour la formation, Stéphanie Morelli, stephanie@associationdesediteurs.com