Dijon : Un marché des éditeurs pour la rentrée

Crédit photo : Philippe - Dijon CC 0

Littérature, poésie, jeunesse, essais, patrimoine, région, beaux-livres, affiche, gravures... un programme chargé est annoncé pour cette édition 2020. La Ville de Dijon, par l’intermédiaire de sa bibliothèque et en association avec l’Agence Livre & Lecture Bourgogne–Franche-Comté, propose de nouveau son « Marché des éditeurs » de la région en cette rentrée.Programmé depuis 2013 dans le cadre des rencontres littéraires Clameur(s), cet événement a été reporté en septembre. Toujours en accès libre il se déroulera place François-Rude, à proximité des Halles centrales. Passants et amateurs, tout comme connaisseurs et fidèles, auront ainsi l’occasion de rencontrer de nombreux éditeurs de Bourgogne–Franche-Comté et de participer à des ateliers de typographie et gravure de la région, et de découvrir la richesse et la diversité de leurs productions. Les gestes barrières devront evidemment être respectés.La liste des 26 éditeurs présents : Æncrages & Co, Blancs Volants, Chemin de fer, Cêtre, Citron bleu, Coxigrue, Décharge/Polder, Encrage, Faton, Grinalbert Polymédia, L’Atelier du Grand Tétras, L’Atelier des Noyers, La Boucle, La Clé à Molette, La Clef d’Argent, Le Murmure, La Passerelle, Le Tâche papier, Les Doigts qui Rêvent, Migrilude, Mutine, P.I. sage intérieur, Raison et Passions, Rhubarbe, Tautem, Terre en Vues.