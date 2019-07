Dilisco : NEO, le projet de restructuration de la diffusion, trop secret

Dilisco Dilisco

Bienvenue dans la Matrice, NEO !

La distribution au coeur du système





Crédit Leduc.s



Des représentants “sur le grill” tous les trois mois

Le directeur de la diffusion chez Dilisco, Laurent Descovich, avait présenté aux équipes les perspectives de NEO, « dans des lignes particulièrement floues », nous indique-t-on. Pas faute pourtant, au niveau de la direction, d’assurer que chacun sera associé au projet. « Sauf que cela manque de communication et d’explications », ajoute un employé de Dilisco.Survenu dans la période de mai, entre deux ponts — ce qui n’a pas aidé à mettre en place une dynamique de réflexions — le projet NEO ne fournirait « aucune base de travail », tout en réclamant « que nous soyons impliqués dans les négociations, et qu’on apporte des propositions ». En effet, dans le même temps, des réunions autour de la question des salaires étaient en cours.Sont d’ailleurs évoqués, dans un courrier adressé à la direction, « des comptes-rendus parcellaires des négociations en cours sur les salaires », alors même qu’une obligation d’information auprès des représentants du personnel existe.Concernant NEO, il est question d’une sectorisation du travail pour les représentants. « Quelles conséquences pour nos contrats de travail ? Et à partir de quelle date ? Rien ne nous garantit que les salaires ne seront pas revus à la baisse, attendu que la part variable est calculée sur des objectifs… dont nous ignorons tout », indique une représentante. Des objectifs qui n'ont pas vocation à être discutés lors de négociations ou tout autre forme de procès.Le fait est, d’ailleurs, qu’une restructuration similaire n’est pas sans rappeler celle qu’a pu connaître le groupe Interforum l’an passé, que Laurent Descovich a quitté il y a 3 ans bientôt. Or, les multiples écueils rencontrés ont conduit les représentants de la filiale de Vivendi à une grève , voilà quelques semaines. « L’exemple Interforum montre qu’en avançant dans le flou, on aboutit à des défaillances : personne ici n’accepte l’idée de subir ce que les collègues ont pu connaître. » À savoir : des pertes de salaires liées à des objectifs inatteignables.NEO reposerait sur une révision des secteurs d’intervention des représentants, mais là encore, on s’interroge : « Quelle est la pertinence d’introduire de nouveaux clients, qui sont des supermarchés représentants 0 € de chiffre d’affaires pour les équipes ? » Interrogation légitime, qui accentue un certain mal-être.« NEO serait-il la porte de sortie honorable pour éviter que l'équipe Hypermarchés ne disparaisse ? », s'interrogent alors les équipes. Et en regard des craintes exprimées par les salariés que ActuaLitté a pu contacter, c’est une forte pression que l’on devine exercée sur ces derniers.Pour certains, il n’est d’ailleurs pas cohérent de chercher à mener de front d’un côté cette modification sectorielle et de l’autre, la question de la rémunération. Surtout que la période de mai et juin, où les discussions ont démarré, équivaut à celle de la préparation de la rentrée littéraire. « Et toute défaillance à ce moment devient préjudiciable pour les éditeurs. »Mi-juin, les équipes de représentants inquiètes ont adressé à Alexis Esmenard un courrier faisant part de leurs préoccupations. « Quelle logique entre les nombreuses créations de postes au siège et le sacrifice financier demandé aux commerciaux sur leur rémunération à venir ? », interrogeait la lettre.Car depuis la présentation du 24 avril en réunion plénière, NEO manque cruellement de documentations : ce n’est que le 19 juin qu’une première version du nouveau plan de rémunération a été présentée aux représentants. « Or, celle-ci est particulièrement ardue à déchiffrer [ce] qui ne nous permet pas de nous projeter sereinement sur nos salaires futurs. »D’autant que les outils informatiques nécessaires n’interviendront que l’année prochaine — au mieux en juillet 2020 — ce qui donne l’impression d’une certaine précipitation dans le calendrier. Et de conclure : « L’évolution NEO sera très impactante et il nous semble déraisonnable qu’une seule déléguée syndicale soit à même de signer pour valider ce projet. »Une série de contre-propositions invitant à procéder par étape, avec en priorité l’installation des outils informatiques, était alors avancée. Toutefois, en guise de réponse, le président de Dilisco, Alexis Esmenard, répondait fin juin en renouvelant sa confiance aux responsables du projet, et assurant que de nouvelles informations viendraient pour « expliquer les objectifs et les détails ».Sauf qu’en l’état, « seul un représentant sur vingt pourra atteindre la multitude des objectifs qui nous ont été communiqués. Nous allons nous retrouver sur le grill tous les trois mois, et travailler dans un contexte qui nous mettra en porte-à-faux vis-à-vis des libraires », analyse un représentant.Dilisco compte à ce jour une centaine de maisons diffusées, dont les éditions Vuibert, Magnard, Assimil ou encore Leduc.s et Charleston, récemment rachetées par le groupe Albin Michel.