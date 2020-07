Dilisco présente un PSE après le départ du groupe Trédaniel

photo : entrepôt Dilisco, crédit Leduc.s

Fin mai, ActuaLitté dévoilait que le groupe Trédaniel, spécialisé dans l’ésotérisme et la spiritualité quittait son diffuseur, pour un accord avec Interforum . Les 10 maisons de cette société, fondée en 1974, produisent quelque 620 nouveautés par an, pour un chiffre d’affaires de 33 millions € en 2019.Conséquence directe, Dilisco devait recentrer l’activité, et un PSE se profile avec une quinzaine de personnes concernées, dont une partie de la diffusion. « Le départ de Trédaniel a fait mal », nous assure-t-on. « On était sous le choc en l’apprenant. »David Gobert, directeur général de Dilisco, rappelle qu’il s’agit là d’un projet de PSE, « soumis aux instances représentatives, et à la validation de la Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) ». Il reconnaît cependant que « le départ du groupe Trédaniel a un impact sur la durée. Le Covid, c’est un effet conjoncturel : il faut que l’on retrouve de la profitabilité, mais on ne le subit qu’une fois. En revanche, le départ du groupe se répercute l’année suivante, et celles d’après ».De là un plan qui procède à une réorganisation. « Il prévoit la fermeture du comptoir de vente à Ivry. Mais une partie des personnes aura l’opportunité de retrouver un travail dans notre centre logistique. »Il ajoute que la société « tente de retrouver des solutions multiples et laisse ouverte la proposition de volontariat — il ne s’agit cependant pas d’un plan de départ volontaire ».Dilisco avait intégré les éditions La Salamandre en avril 2020 dans son catalogue d’éditeurs, et insiste : « Nous disposons de nombreux éditeurs qui ont connu une belle dynamique. Leduc.s et à l’intérieur, Charleston, fonctionnent très bien. De même que Terre Vivante, l'écologie pratique. »Reste que « l’édition est un marché ouvert, où les éditeurs interrogent leurs diffuseur et distributeur, et inversement ».