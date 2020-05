Directeur de la SGDL et conseiller littéraire des Jeux olympiques de Paris

Printemps olympique, ou l'art des ménages

Les prémices des jeux olympiques remonteraient à l’Iliade : Achille, honorant son cousin Patrocle tombé au combat, convoque des jeux funéraires, en pleine guerre de Troie. La dimension littéraire de cette manifestation ne fait donc aucun doute. En vue de ses jeux de 2024, Paris, comme il se doit, a constitué un Comité d’organisation pour ses JO, appelé COJO et s'entoure d'experts sur différents sujets.« La direction de la culture de Paris 2024 a besoin de se faire accompagner pour des prestations ponctuelles d’expertise portant sur la stratégie et le programme culturel. Dans ce cadre, Paris 2024 a besoin de référencer des experts, ayant une très grande connaissance du milieu et ayant déjà travaillé et/ou réalisé des prestations similaires », indique le marché.En somme, il s'agit d'organiser sur le territoire en montée progressive sur quatre ans la présence du livre autour du sport des valeurs olympiques.Devenu directeur général et salarié de la SGDL le 7 janvier 2019, en remplacement de Geoffroy Pelletier, parti pour la direction de La Sofia, Patrice Locmant est auteur et homme affable. Précédemment, il avait travaillé au ministère de la Culture (Service du livre et de la lecture / Département de l'économie du livre). Manifestement soucieux de diversifier, comme tout écrivain, ses sources de revenus, il a répondu au marché public proposé par Paris 2024. Et remporté le lot n°6.Il s’agissait d’un accord cadre de prestations d’accompagnement en expertise culturelle – et plus spécifiquement pour la littérature, l’édition et la lecture.Selon les informations de ActuaLitté, chaque journée d’implication est valorisée à 900 € — un tarif d’usage pour ce type de prestation. Le contrat devait démarrer après les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont été décalés.Cependant, l’Olympiade culturelle Paris dure bien quatre années, et ce contrat d’accompagnement autour du livre et de l’édition, pourrait représenter plus d’une trentaine de jours d’activité, par an. D'autant que les lieux d'exécution couvrent un certain territoire : (75) Paris, (77) Seine-et-Marne, (78) Yvelines, (91) Essonne, (92) Hauts-de-Seine, (93) Seine-Saint-Denis, (94) Val-de-Marne, (95) Val-d'Oise.Toute la question en suspens reste de savoir comment un tel contrat peut être honoré par le prestataire qui s’y engage, sans que cela ne se fasse au détriment des activités et des adhérents de la SGDL. Alors que la crise sanitaire fait rage dans l’interprofession, les auteurs plus fragiles que jamais troqueront-ils le manuscrit au profit du lancer de poids ? D'ailleurs, ce cumul est-il compatible avec le temps de travail qu’il doit fournir pour la SGDL, très sollicitée en ces temps troublés ?Patrice Locmant, sollicité par ActuaLitté, n'apporte cependant que quelques éléments de réponse : « Je participe en effet, à titre personnel et en tant qu'expert pour le secteur du livre, au comité chargé de préfigurer la saison culturelle organisée dans le cadre des JO de 2024. La SGDL est bien entendu informée de ma participation à ce groupe d'experts. » Christophe Hardy, président de la SGDL, n'a pour l'heure pas apporté de précisions sur le sujet.Par ailleurs, le directeur nuance : « Les réunions de ce groupe d'experts requièrent une dizaine de réunions par an, soit une trentaine d'heure par an, et non une "trentaine de journées par an". » De fait, le COJO achète des journées complètes et non des heures : les estimations peuvent donc varier.