Directeurs de collection : le SNE obtient gain de cause en référé

EXCLUSIF – S’il reste désormais à attendre que la procédure – que jugera également le Conseil d’État – soit tranchée définitivement, le Syndicat national de l’édition savoure cette première étape. La procédure de référé a été favorable et la décision de l’Agessa est donc suspendue.



Depuis le 24 octobre, toutes les parties attendaient de savoir ce que les Sages allaient annoncer. « La décision est positive, dans le sens où le Conseil d’État suspend la décision de l’Agessa », nous indique Pierre Dutilleul, directeur général du SNE.

Juridiquement, c’est donc l’instruction donnée par les trois ministères de tutelle, que de supprimer de la catégorie artistes-auteurs les directeurs de collection, qui est contrecarrée. Cette première action avait été déposée par le SNE qui déplorait « l’abus de pouvoir, pour tenter de contester la décision de l’Agessa, considérant que, prise unilatéralement, elle relève d’un abus ».

En effet, à compter du 1er janvier 2019, la rémunération sous forme de droit d’auteur aurait dû être interdite, suivant la communication de l’Agessa. « Consacrant les pleins effets d’une décision unilatérale de l’Agessa, l’administration française ne reconnaît plus les directeurs de collection comme une composante de la création littéraire », déplorait alors le SNE.

Le Conseil d’État doit encore examiner la procédure sur le fond, avec des délais de 18 à 24 mois.

Une position étrange pour tous



Pour les maisons d’édition qui emploient des directeurs de collection, cela permet de continuer à travailler « comme elles le faisaient déjà. Cependant, un point important reste », poursuit Pierre Dutilleul. « Elles doivent se mettre en conformité avec la doctrine précédente. »

L’Agessa, caisse de sécurité sociale pour les artistes auteurs, avait en effet pointé qu’il existait un certain nombre d’abus : le poste de directeur de collection était mis en place, là où un contrat (CDD ou CDI) aurait dû se trouver. « Depuis plusieurs mois, le SNE tâche de donner à ses membres des orientations et des instructions, pour essayer de résorber et corriger ces abus. »



On recenserait en France 900 directeurs et directrices de collection, selon le SNE. « Croire que les maisons vont toutes et tous nous engager à compter du 1er janvier, c’est un leurre total : la bureaucratie vit sur un nuage au monde des Bisounours. Et quand bien même ce serait possible, tout le monde ne souhaite pas devenir salarié : l’indépendance est aussi un choix. Mais avant de détruire un statut, il aurait été intelligent d’en créer un autre », nous précisait une directrice aux multiples casquettes.

« Cependant, les mauvaises habitudes ne se changent pas en six mois, et moins encore avec une décision autocratique de l’Agessa. » Pierre Dutilleul avait alors la même lecture : « Le décalage entre leur vision et la réalité économique ne manque pas d’étonner. Pour une structure au service des artistes-auteurs, cette méconnaissance des métiers est phénoménale. Et le ministère des Affaires sociales le soutient mordicus. En fait, l’étonnement, c’est que la personne n’existe pas. »

Une question d'argent et de statut



Une directrice concernée avait posé clairement le sujet : « Les livres sur lesquels j’ai investi du temps, l’an passé, dont les droits ne me seront versés qu’en 2020, ou même les redditions de comptes qui interviendront, comment récupérer cet argent ? » En effet, pour les œuvres réalisées cette année, l’essentiel des ventes s’opérera au dernier trimestre : comment honorer les contrats, si au 1er janvier 2019, les droits d’auteurs dus ne sont pas payables ?

« Nous sommes obligés de défendre tous nos directeurs et les maisons qui les portent : cette insécurité économique, sociale et juridique est intenable », opposait de toute manière le SNE.



Pour l’instant, la rémunération est assurée, mais la mise en conformité s’avère malgré tout nécessaire – autant que de parvenir à constituer un statut réel pour les directeurs de collection, qui interviennent comme éditeurs indépendants, à l’intérieur des structures.



Le SNE était soutenur dans sa démarche par la Société des Gens de Lettre.