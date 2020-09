“Directrice sale pute” : après des mois d'injures répétées, une bibliothèque ferme

Le message est agacé, sur Facebook , mais clair : « Nous décidons ce jour, mardi 22 septembre, d’exercer notre droit de retrait et de ne pas ouvrir la bibliothèque. » L’établissement situé dans le quartier des Batignolles a vécu la goutte d’eau qui fait déborder le vase.Sur les quelques photos que diffuse la CGT Culture , les messages ne laissent pas vraiment place à l’interprétation. « Je vous vois, je vous casse la gueule, directrice ??? sale pute ».Injoignable, car fermée, la mairie du XVIIe n’a pas pu nous apporter de précisions. Seul le réseau Bibliothèques de Paris, qui réunit les 68 établissements de la ville, indique : « Suite à un problème de sécurité, la bibliothèque Colette Vivier restera fermée ce jour. Nous vous remercions de votre compréhension. »En revanche, l’adjointe d’Anne Hidalgo, en charge du patrimoine, Karen Taiëb, s’est saisie du dossier. Cette dernière préside par ailleurs le Comité Hygiène et Sécurité de la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris.L’administration devrait se rapprocher de la Direction de la protection et de la sécurité, service en charge, notamment, des bâtiments municipaux. « La bibliothèque Colette Vivier est spécialisée dans la littérature jeunesse. C’est un lieu d’accueil pour chacun dans un espace agréable et convivial », indique pourtant l’établissement.Mais certains n’ont pas dû lire…