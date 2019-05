Disparition d'Alexis Dragonetti, PDG et fondateur de Ballon Media

Malgré une prise en charge par les services de secours, Alexis Dragonetti n'a pas survécu à l'accident, après avoir heurté un mur du tunnel Craeybeckx, rapporte Sud Info . Sur Facebook, la maison d'édition Ballon Media a rapidement fait part de ses condoléances, adressées à la famille, aux amis et aux collègues de l'éditeur.« Avec enthousiasme, Alexis nous avait fait partager ses rêves et sa vision pour la prochaine décennie. C’était tout lui. Un véritable entrepreneur au grand cœur dans le monde de l’édition, particulièrement la bande dessinée belge et plus précisément flamande. Il était un guide pour son équipe, ainsi que pour nombre de personnes impliquées et amis dans le monde des médias, de la culture et du divertissement », a publié la maison d'édition Ballon Media sur son site En 2017, Alexis Dragonetti avait rejoint le Groep Algemene Uitgevers (GAU, qui réunit des éditeurs belges et flamands), où il siégeait en tant que président, et participait aussi à l'organisation de la Foire du livre d'Anvers, en tant que directeur général de l'organisation Boek.be.« Il a été à l'origine d'une refonte complète de la Foire du livre », a souligné Jo Nachtergaele, de Ballon Media, auprès de l'agence belge Belga. « Il avait un véritable esprit d'entrepreneur, enthousiaste, et avait des idées pour notre avenir. »L'association des éditeurs belges (ADEB) déplore « la perte de cette figure de l’édition néerlandophone, qui favorisait les liens entre éditeurs flamands et francophones et qui faisait rayonner tout son secteur, notamment au travers de la Boekenbeurs, dont il était le moteur ».