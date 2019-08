Disparition d'André Goosse, collaborateur de Maurice Grevisse

(DeBoeck, CC BY SA 3.0)

Né à Liège en 1926, André Goosse se découvre une passion pour la grammaire lors de ses études à l’Institut St-Remacle à Stavelot, où il étudie le grec et le latin. « Dès ma quatrième latine, j’ai décidé de faire la philologie romane. En seconde, j’ai découvert le “Corrigeons-nous !” du père Deharveng, et ma vocation de grammairien s’est éveillée ; elle ne s’est plus rendormie », expliquait-il, rappelle La Libre Après des études de philologie à l'université de Louvain et un doctorat en philosophie et lettres, il enseigne à l’Université catholique de Louvain tout en s'engageant pour la promotion et la défense de la langue. Il devient ainsi président du Conseil international de la langue française, membre du Conseil supérieur de la langue française, mais aussi président de la Société de langue et de littérature wallonnes.Élu membre de l’Académie royale de Langue et de Littérature en 1976, il en sera plus tard le Secrétaire perpétuel. À la mort de Maurice Grevisse en 1980, dont il était le gendre après son mariage avec Marie-Thérèse Grevisse, il reprend la rédaction et l'actualisation du Bon Usage, le fameux manuel publié pour la première fois en 1936 par Maurice Grevisse.André Goosse est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la langue, dont Façons de parler (Duculot, 1971) et La néologie française aujourd'hui (Conseil international de la langue française, 1975).via RTBF