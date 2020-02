Disparition de Barbara Remington, illustratrice emblématique de Tolkien

Des exemplaires convoités



J.R.R. Tolkien, The Hobbit First Printing August 1965 with Lion

Née au Minnesota le 23 juin 1929, Barabara Remington s’est par la suite installée à New York et a entrepris plusieurs boulots, dont notamment la collaboration auprès de plusieurs journaux en tant qu’illustratrice.Elle a beaucoup travaillé dans la littérature pour enfants, avec des oeuvres comme The Billy Goat Gruff (Les Trois boucs bourru) de Peter Christen Asbjørnsen et Jørgen Moe ou The Three Bears and Goldilocks (Boucle d'or et les Trois Ours).Mais elle s’est surtout fait connaitre pour son travail sur l’œuvre de JRR Tolkien, lorsque la maison d'édition américaine Ballantine Books entreprend d'éditer en format poche le Hobbit et la trilogie du Seigneur des Anneaux au cours des années 60. Les oeuvres, qui sont parues respectivement pour la première fois en 1937 et entre 1954 et 1955 au Royaume-Uni, connaissent alors un certain succès.Les réalisations graphiques de Barbara Remington continueront ainsi d'ancrer la popularité de Tolkien auprès des lecteurs.Or, lorsque Ballantine Books la charge de produire ces illustrations, elle n’avait pour sa part aucune connaissance de l'oeuvre du célèbre romancier britannique.« Ballantine était pressé de sortir ces livres tout de suite. Quand ils m’ont chargée de faire les illustrations, je n’avais pas eu la chance de lire aucun des livres, même si j’avais essayé d’en obtenir un exemplaire par le biais de mes amis. Je ne savais donc pas de quoi il s’agissait. J’avais essayé de trouver des gens qui les avaient lus, mais les livres n’étaient pas facilement disponibles aux États-Unis, et donc j’avais au mieux des informations sommaires », déclarait-elle au site TolkienGuide , en 2007.Au vu du succès que promettait les ouvrages de Tolkien auprès des lecteurs, la maison d'édition s’étaient en effet empressée de publier les livres, au point de faire paraitre la trilogie du Seigneur des anneaux d’un coup. Notons à ce titre que les trois ouvrages illustrés composent à eux trois une seule et même fresque.Cette méconnaissance des œuvres lui avait d’ailleurs valu quelque reproche de la part de l’écrivain lui-même.« Il était particulièrement perplexe à propos du lion sur la couverture, car il n'y a pas de lions dans l'histoire. Il a demandé à Ballantine de retirer les lions de la couverture, ce qu'ils ont fait. Mais les premiers livres ont été publiés avec les couvertures lions », expliquait-elle à propos de son illustration pour la couverture de la trilogie, avant de poursuivre: « Si j’avais eu le temps de lire d’abord les livres, ce qui était mon habitude, j’aurais certainement dessiné des images différentes. »Mais voilà qu'aujourd’hui, de par le succès de l’œuvre, ces premiers exemplaires illustrés par Barbara Remington sont des plus recherchés. Ceux-ci pouvant atteindre d'autant plus de valeur que les illustrations n'auraient pu ne jamais voir le jour. « Après avoir lu son travail, j’étais en admiration devant Tolkien. Je savais qu’il y avait quelque chose de spécial en lui. Si j'avais lu au préalable Le Seigneur des anneaux, je ne pense pas que j’aurais pu dessiner les couvertures .»D'autres des illustrations de Barbara Remington, dont notamment la fresque reproduisant la Terre du Milieu, A Map of Middle-earth, fait désormais partie intégrante des diverses créations réalisées autour de l'univers fantastique de J.R.R. Tolkien.