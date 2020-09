Disparition de Denis Tillinac, écrivain et éditeur, “la France chevillée au corps”

crédit photo : Ji-Elle, CC BY SA 4.0

« Un écrivain qui avait la France chevillée au corps nous a quittés », indique Roselyne Bachelot dans un communiqué de presse. « Si triste d’apprendre la mort de Denis Tillinac. Un si bel ami et un auteur si attachant. Le Clos Vougeot l’accueillait ce week-end pour son magnifique Dictionnaire amoureux du Général de Gaulle », relève Sofia Bengana, présidente de Place des éditeurs.Journaliste dans les années 70, en Corrèze, il aura connu de près Jacques Chirac, nouant avec lui une amitié profonde. « Un an, jour pour jour, après la disparition de Jacques Chirac, j’apprends avec tristesse celle de son grand ami Denis Tillinac. Je veux saluer le gaulliste, l’homme de fidélité et l’écrivain profondément attaché à la terre qui l’avait vu naître et qu’il savait si bien raconter », indique le Premier ministre, Jean Castex, depuis Twitter.François Hollande, corrézien également, ajoute : « Denis Tillinac aimait la Corrèze, le rugby, la vie d’antan qu’il chantait en spleen dans ses livres. Il aimait Jacques Chirac et Bonaparte. Car il se revendiquait patriote. […] Nous n’avions pas les mêmes idées, mais nous pouvions avoir les mêmes sentiments. »L’auteur du Dictionnaire amoureux de la France disait ne jamais emprunter le même chemin, de peur de passer à côté d’un clocher, d’un vallon ou d’une petite rue serpentée. Membre émérite de L’École de Brive, aux côtés de Claude Michelet et de Michel Peyramaure, Denis Tillinac écrivait de magnifiques romans de terroir. De Maisons de famille à Rue Corneille, il avait promené sa plume au gré d’histoires fortes et parfois nostalgiques, toujours passionnées et engagées.Un temps à la tête des éditions de La Table Ronde, Denis Tillinac fut également journaliste et membre de l’Institut Thomas-More, un centre de réflexion et d’influence européen.