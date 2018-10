Disparition de Florence Malraux, fille d'André et Clara Malraux

Les éditions Gallimard ont annoncé par un communiqué le décès de Florence Malraux, fille unique d'André et Clara Malraux, à l'âge de 85 ans. Elle fut assistante réalisatrice de nombreux films, dont Providence, La vie est un roman et L'Amour à mort, longs-métrages réalisés par Alain Resnais, dont elle fut l'épouse entre 1969 et la fin des années 1980.

Florence Malraux et Angela Craciun, Présidente de la Fondation André Malraux

(Fondation André Malraux, CC BY SA 4.0)

Proche de Françoise Sagan dans sa jeunesse, Florence Malraux met en oeuvre sa liberté d'esprit en signant, en 1960, le manifeste des 121, également connu comme la « Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie » et ce, alors que son père est ministre d'État chargé des Affaires culturelles.

En 1961, à l'âge de 28 ans, elle participe au tournage de Jules et Jim de François Truffaut, où elle assure le travail d'une assistante sans pour autant être créditée au générique. Elle entame ensuite une collaboration avec Alain Resnais sur la plupart de ses films, avant de l'épouser en 1969. Leur mariage dure jusqu'à la fin des années 1980.



« Florence Malraux, passionnée de littérature et de cinéma, a traversé le siècle en compagnie des plus grands artistes, réalisateurs et écrivains et est intervenue elle-même comme assistante sur de nombreux tournages », indiquent les éditions Gallimard dans un communiqué. « Antoine Gallimard tient à saluer la mémoire de celle qui fut la fille d’André et de Clara Malraux et qui s’est attachée, avec fidélité et intelligence, à faire rayonner l’œuvre de son père dans le monde entier. »