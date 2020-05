Disparition de Gemma Salem, irréductible passionnée

[…] La mort ne pouvait que l'emporter sans prévenir. Elle pouvait tout voir venir sauf ça. Rien n'avait d'importance à ses yeux que d’écrire et d’aimer. Elle envoyait tout au diable, sauf les livres et l'amour. Chère Gemma, toi qui adorais les fleurs, tu meurs comme meurent les pivoines. Elles vivent jusqu'au bout leur vie de fleurs éblouissantes. Elles tombent soudain mais ne fanent pas. Je t'embrasse Gemma, Gemmanina. Je vais te retrouver dans nos livres.

Gemma Salem était une romancière, essayiste et dramaturge de nationalité suisse, dont l'œuvre commencée en 1982 avec Le Roman de Monsieur Boulgakov ( éditions Zulma, épuisé) se nourrit d'un irréductible amour pour la littérature et les artistes, et d'un chemin de vie familial et artistique hors du commun.Souvenirs et portraits du Moyen Orient, parisiens, suisses ou viennois illuminent ses récits autobiographiques Mes amis et autres ennemis (Zulma, 1995) ou La Rumba à Beethoven (Pierre-Guillaume de Roux, 2014). Elle travaillait à un nouveau livre sur Jean Rhys et à un autre consacré à Arnold Schönberg. Parmi ses compagnons de route les plus proches, c'est à Thomas Bernhard qu'elle voua la plus intense passion littéraire, lui consacrant trois livres et de nombreux textes, dont l'un de ses deux derniers livres parus en 2019, Où sont ceux que ton coeur aime, paru chez Arléa.Son éditrice chez Arléa, Anne Bourguignon fait part de son hommage :Crédit photo : Mischa Erben