Disparition de Karl Lagerfeld, immense bibliophile

Karl Lagerfeld, en 2008 (marcokalmann, CC BY-NC-ND 2.0)

Choupette et le parfum des livres

Sa silhouette était sans doute la plus reconnaissable du monde de la mode : Karl Lagerfeld s'est éteint ce 19 février 2019 à l'âge de 85 ans, vraisemblablement. En effet, l'année de naissance du couturier elle-même faisait partie de la mythologie qu'il s'était construite : il l'ignorait lui-même, selon ses dires. Né à Hambourg, en Allemagne, c'est lors d'un défilé de mode de Christian Dior qu'il découvre ce qui deviendra sa vocation.C'est en 1952 qu'il s'installe à Paris avec sa mère, et qu'il fait ses premiers pas dans le milieu de la mode : en quelques années, il se fait un nom et mène un parcours qui lui permet de travailler avec Pierre Balmain, Jean Patou, et avec des maisons comme Fendi ou Chanel.Grand lecteur et bibliophile, Karl Lagerfeld ouvre, dès 1998, la Lagerfeld Gallery, un magasin dans lequel il propose des vêtements, mais aussi des livres. En décembre 1999, il ouvre la librairie 7L, toujours en activité, au 7 rue de Lille, dans le 7e arrondissement de Paris. L'enseigne propose des ouvrages et beaux-livres sur la mode, l'architecture, le design, mais aussi le jardinage ou la cuisine.Deux anciens libraires de La Hune, Hervé Le Masson et Cathrine Kujaswski, ainsi que Vincent Puente, assurent alors son fonctionnement . L'année suivante, Lagerfeld ouvre sa propre maison d'édition, également nommée 7L, en partenariat avec l'éditeur allemand Geghard Steidl. Il y publie des livres de photographies et d'art contemporain, avec des auteurs qui vont de Lou Reed à Catherine Pozzi, en passant par Miles Aldridge et Sam Taylor-Johnson.« [L]'odeur d'un livre fraîchement imprimé est le meilleur parfum au monde », déclarait à qui voulait l'entendre Karl Lagerfeld, qui avait été faussement associé à la création d'un parfum reprenant l'odeur des pages d'un livre — il en avait seulement signé le coffret de présentation, qui s'ouvrait comme un livre . S'il n'avait pas participé outre mesure à ce projet loufoque, le créateur n'avait pas hésite à s'investir dans d'autres ouvrages pittoresques, son image médiatique aidant.Ainsi Karl Lagerfeld avait-il participé à la promotion d'un ouvrage consacré à sa chatte, Choupette . Choupette, la vie enchantée d'un chat fashion rassemblait ainsi photographies et anecdotes sur le félin du grand couturier, aux éditions Flammarion.Il est lui-même l'auteur de dizaines d'ouvrages, portant bien entendu sur la mode, mais aussi sur la photographie, l'art contemporain ou même des guides de régime.Jamais avare de clins d'œil au monde du livre et des librairies, pour celui qui ne jurait que par les ouvrages imprimés, Karl Lagerfeld avait choisi de présenter la collection Haute Couture de la saison Automne/Hiver 2018-2019 de Chanel dans un décor de quai parisien, en reproduisant à l'identique les fameux étals des bouquinistes ...