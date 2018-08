Disparition de l'auteur et metteur en scène Richard Demarcy

À l'âge de 76 ans, le poète, auteur et dramaturge Richard Demarcy est mort le 19 août des suites d'une tumeur au cerveau. Ethonologue, grand voyageur, professeur à la Sorbonne, il s'était tourné vers le théâtre avec la création de la compagnie expérimentale Naïf Théâtre au début des années 1970. Il fut également secrétaire général du Théâtre de la Commune à Aubervilliers entre 1968 et 1972.

Né en 1942 au Bosc-Roger-en-Roumois, dans l'Eure, Richard Demarcy suit des études de sociologie à la Sorbonne, et, dans le Paris des années 1960, donne libre cours à sa passion pour le théâtre. L'ouverture du Théâtre de la Commune, en 1965, à Aubervilliers, lui offre bientôt l'occasion de s'investir dans l'émergence d'un nouveau théâtre : il en devient le secrétaire général dès 1968, pour quatre ans.

Après cette expérience au sein du premier théâtre de création ouvert en banlieue, Demarcy avait créé sa propre compagnie, le Naïf Théâtre. Avec celui-ci, il propose des mises en scènes d'Ubu déchaîné d'Alfred Jarry, reprend des textes de Lewis Caroll, Fernando Pessoa et de Rudyard Kipling.

Richard Demarcy signe aussi ses propres textes, dont Vies courtes, La Nuit du père (1991) ou encore un roman, Angela, la guérillière soprano, en 1990. Dernièrement, il avait écrit et mis en scène Drôles de vampires, pour et avec l'une de ses petites filles, comme le rappelle Le Figaro. Demarcy écrivait pour les enfants et les adultes, sans distinction et avec le même soin.

Le dramaturge avait été fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, et avait publié une thèse, Éléments d'une sociologie du spectacle.

via Télérama