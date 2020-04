Disparition de l'écrivain brésilien Rubem Fonseca, âgé de 94 ans

Détail de la couverture du roman Un été brésilien, aux éditions Grasset





Né José Rubem Fonseca à Juiz de Fora, en 1925, le futur écrivain découvre Rio de Janeiro à l'âge de 8 ans, une ville et des quartiers qui accueilleront à bras ouvert son œuvre. Cette dernière commence au début des années 1960, avec la publication de nouvelles, puis se révèle au grand public, en 1973, avec la parution d’O Caso Morel, alors que Fonseca a déjà derrière lui une longue carrière d'avocat et de commissaire de police.



Une expérience professionnelle qui se retrouvera bien entendu dans ses livres, empreints de violence physique et de tension érotique. Des éléments qui poussent le ministre de la Justice Armando Falcão, en 1976, à réclamer la censure de son recueil de nouvelles paru l'année précédente, Happy New Year, pour « atteinte aux bonnes mœurs ». D'autres figures politiques le jugent pornographique, violent, si bien que les textes ne seront publiés qu'au début des années 1980.



Récompensé tout au long de sa carrière par de nombreux prix, dont plusieurs Prêmio Jabuti, une des récompenses brésiliennes les plus convoitées, Rubem Fonseca n'aura jamais cessé d'écrire, des romans, des nouvelles, mais aussi des scénarii.



Ami de l'écrivain américain Thomas Pynchon, il reste comme lui connu pour son refus des entretiens médiatiques et sa réticence à apparaitre en public.