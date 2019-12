Disparition de l'écrivain russe Nicolas Bokov

Nicolas Bokov

Nicolas Bokov



« Nous perdons un ami, mais aussi un homme de conviction, dissident en URSS, exilé en France, qui semble avoir eu plusieurs vies. Nicolas était un homme chaleureux et drôle, merveilleusement attentif aux autres. Il est présent dans le catalogue des Éditions Noir sur Blanc depuis vingt ans et il va nous manquer », indique l'éditeur dans un communiqué.



Décrivant « un homme libre », la maison d'édition rappelle qu'il a vécu de nombreuses années sans domicile fixe, par choix, après avoir découvert la foi chrétienne. Son chemin l'a mené dans de nombreux pays, notamment les États-Unis, la République monastique du Mont-Athos, en Grèce, ou encore à Jérusalem.



Dans la rue, à Paris (Noir sur Blanc, 1999), préfacé par l'abbé Pierre, fait le récit de son expérience de SDF à la fin des années 1980, et de nombreux ouvrages dans sa bibliographie évoquent sa foi, dont Déjeuner au bord de la Baltique (1999), La Conversion (2003) ou encore La Zone de réponse (2003).





« Par sa subversion et son engagement, il faisait tomber les masques et vaciller les institutions — tout en restant dans une extrême bienveillance à l'égard des êtres qu'il rencontrait », conclut l'équipe de la maison d'édition.



Nicolas Bokov faisait partie du PEN Club français, organisation qui défend la liberté d'expression des auteurs du monde entier.