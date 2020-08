Disparition de l'éditeur bruxellois Jean Vandeveld

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Outre sa mission au sein de la Fédération des éditeurs européens, Jean Vandeveld assuma entre 1990 et 2011 le rôle de délégué de l'Association des Éditeurs belges (ADEB). « Pendant 15 ans (1996-2011), il a inlassablement représenté l’ADEB comme Président », indique de son côté l'association professionnelle.« Travailler avec Jean était un vrai plaisir, c'était un éditeur sérieux à la tête d'une très belle maison d'édition, mais aussi un vrai ami pour ceux qui comme moi, ont eu la chance de le connaitre. J'avais été ravi de le revoir lors du dîner d'au revoir que la FEE avait organisé à l'occasion du départ en retraite de Bernard Gérard, Directeur de l'ADEB », indique Rudy Vanschoonbeek, président de la Fédération des éditeurs européens.« Au nom de notre Conseil d'Administration et de toute l'équipe de la FEE, je présente nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. »