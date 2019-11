Disparition de l'éditeur de polar breton Alain Bargain

Saint-Brieux de mille feux de Jacques Minier paru au format poche en septembre 2019



« J’ai la lourde tâche de vous faire part du décès de mon père, Alain Bargain, fondateur de la maison d’édition. Il s’est éteint après avoir lutté toute cette année contre un cancer. L’entreprise sera fermée jusqu’au lundi 2 décembre en hommage à sa mémoire », peut-on lire.



Né à Quimper en 1940, Alain Bargain baigne dès l’enfance dans l’univers de l’imprimerie. Après avoir débuté en tant qu’apprenti dans l’entreprise familiale implantée dans le Finistère depuis 1820, il en prendra la direction en 1972.

En 1990, il fonde sa propre maison d’édition, qui porte son nom. Spécialisée dans la publication du polar breton, la maison est l’une des premières à forger au genre régional brezhois ses lettres de noblesse.



L’aventure commença avec la publication de Les Bruines de Lanester, un roman policier écrit par Jean Failler. Cette publication tirée alors à 2500 exemplaires, connu un certain succès auprès des lecteurs et permis à l’éditeur de véritablement lancer ses affaires. Et ce, jusqu’à faire de sa maison une référence du roman policier régional.



Implantée à Quimper, la maison d’édition a su, depuis plus de vingt ans maintenant, instaurer un véritable lien de proximité avec la population bretonne. Son catalogue compte aujourd’hui une soixantaine d’auteurs locaux. Dernière preuve, s’il en fallait, de son succès : la maison a atteint en 2015, le cap les 2 millions d’exemplaires vendus.



Alain Quimper, que ses confrères surnommaient « papy polar » avait définitivement pris sa retraire en juin 2017, pour laisser son fils Carl lui succéder.