Disparition de Nick Tosches, biographe, journaliste et romancier

Né en 1949 dans le New Jersey, Nick Tosches enchaine rapidement les petits boulots au sortir de l'adolescence, au détriment de sa scolarité. Passionné de rock'n'roll, il signe des articles dans les pages de publications de plus en plus nombreuses, dont Creem et Rolling Stone. Si le rock est au centre de sa vie et de son œuvre, il ne faudra pas oublier la country, genre auquel il a consacré un livre, Country : The Biggest Music in America, en 1977, et de nombreux articles.Aux côtés de Lester Bangs et Richard Meltzer, il figure au panthéon des journalistes et critiques rock. Comme les deux autres « Noise Boys », il aimait entretenir une réputation de mauvais garçon — réussissant, avec Meltzer, à se faire virer de Rolling Stone pour avoir échangé leurs signatures pour plusieurs articles.Après la country, Tosches s'était tourné vers le rock pour signer un ouvrage important, Unsung Heroes Of Rock 'n' Roll (1984), qui se concentrait sur les artistes oubliés, mais incontournables du genre. Le livre fut publié en français aux éditions Allia dans une traduction de Jean-Marc Mandosio.Romancier, Tosches publie sa première œuvre de fiction en 1988 avec Cut Numbers, publié pour la première fois en français sous le titre Les Pièges de la nuit par les éditions Gérard de Villiers en 1989, dans une traduction de Jean-Loup Coinus.D'autres romans suivront, souvent classés dans les polars et articulés autour de personnages de gangsters, dont Trinités, publié par Gallimard en 1996 dans une traduction d'Elisabeth Guinsbourg.