Disparition de Robert Kahn, grand traducteur de Franz Kafka

Ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes et maître de conférences en littérature comparée à l'université de Rouen, Robert Kahn avait signé sa thèse sur Marcel Proust et Walter Benjamin, deux auteurs qu'il retrouva notamment pour une traduction de Sur Proust, de Walter Benjamin, publiée en 2015 par les éditions Nous.« Son travail et particulièrement ses traductions de Kafka continueront de nous accompagner. Tout comme sa finesse, sa discrétion et son humilité, qui resteront pour nous un exemple », indique la maison d'édition, pour laquelle il avait traduit plusieurs textes de Franz Kafka, notamment l'intégralité de ses journaux.Après les Lettres à Milena, Kahn avait traduit les derniers cahiers de l'écrivain, puis l'intégrale de ses journaux, une entreprise inédite depuis la traduction de Marthe Robert chez Grasset : « Marthe Robert s'était appuyée à l'époque sur l'édition établie par Max Brod, l'ami de Kafka, qui avait censuré des passages sur des personnes en vie, ou à caractère sexuel. Brod faisait de Kafka un saint, une figure édulcorée, alors que l'écriture même de Kafka est rude, sèche et précise », rappelle Benoît Casas, fondateur des éditions Nous, dans un entretien à paraitre sur ActuaLitté.Robert Kahn est l'auteur, notamment, de La Retraduction, sous sa direction et celle de Catriona Seth, et Annie Ernaux : l’intertextualité, avec Françoise Simonet-Tenant et Laurence Macé, ouvrages parus aux Presses universitaires de Rouen et du Havre.