Disparition de Roman Perrusset, directeur littéraire chez Robert Laffont

Diplômé de l'Institut d'Études politiques d'Aix-en-Provence, Roman Perrusset entre dans le monde de l'édition par l'intermédiaire des Arènes, avant de poursuivre sa carrière chez Hugo & Cie ou encore au sein du groupe La Martinière.En 2014, il devient le responsable éditorial de la non-fiction au sein de la maison Robert Laffont, où il publie notamment Dépakine, le scandale, livre de la lanceuse d'alerte Marine Martin, en 2017, ou encore Les Parrains du Foot, de Mathieu Grégoire et Stéphane Sellami, en 2018, qui abordait les liens entre le milieu du football et la mafia.« Il était mon éditeur (sept livres en commun, de La Martinière à Robert Laffont, dont il était directeur littéraire non-fiction, avec une prédilection pour les enquêtes politiques ou sportives), mais bien plus que ça. Un ami, avec qui on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Mais un excellent éditeur, fourmillant d'idées et de projets, et un homme généreux », souligne Arnaud Ramsay en hommage à l'éditeur.