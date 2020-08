Disparition de Ruth Weiss, “déesse de la Beat Generation”

Photographie : Ruth Weiss en 2017, capture d'écran YouTube

Une grande figure de la poésie américaine s'est éteinte à l'âge de 92 ans, rapporte le San Francisco Chronicle . Les premières années de sa vie seront marquées par la fuite, loin de la Seconde Guerre mondiale : née en Allemagne, Ruth Weiss suit sa famille en Autriche, aux Pays-Bas, puis aux États-Unis, à New York, puis à Chicago. Après un retour en Allemagne en 1946 et un passage par la Suisse, elle retourne finalement à Chicago.Pas pour très longtemps : au début des années 1950, elle s'installe à San Francisco et apporte avec elle un sens inédit du rythme poétique. Les textes qu'elle signe sont en effet déclamés sur un accompagnement jazz, une association alors quasiment inconnue.« Certains estiment que Ruth est la mère des Beats », indique Jack Hirschman, poète, auprès du San Francisco Chronicle. « Elle écrivait selon des rythmes jazz et son travail était fondamentalement expérimental. Tous les autres poètes avaient un grand respect pour elle. »En 1952, Ruth Weiss fait la connaissance de Jack Kerouac, vite rejoint par Neal Cassady : elle devient rapidement une figure centrale du mouvement, dont les protagonistes se retrouvent dans son salon. Elle publie son premier recueil, Steps, en 1958, bientôt suivi par Gallery of Women (1959), qui rend hommage à plusieurs poétesses.Au total, Ruth Weiss signera une vingtaine de recueils poétiques, la plupart du temps publiés par ses soins. Weiss a également réalisé un film, The Brink, en 1961, adapté d'un de ses poèmes, en collaboration avec le peintre Paul Beattie, chargé de la photographie. Un film expérimental, bien sûr, qui s'appuie sur l'ambiance et les lieux de San Francisco.Souvent oubliée dans l'histoire de la Beat Generation, Ruth Weiss a fait l'objet d'un documentaire en 2019, ruth weiss : the beat goddess, réalisé par Melody Miller.