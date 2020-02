Disparition de Stephen Joyce, gardien des oeuvres de James

Statue de James Joyce, à Dublin (photo d'illustration, Giorgia, CC BY-ND 2.0)

Une bande « de rats et de poux » dont il fallait se débarrasser : ces termes très fleuris qualifiaient parfaitement, aux yeux de Stephen Joyce, les critiques littéraires et autres biographes qui regardaient avec envie les textes inédits de son grand-père, James Joyce.« Je ne protège pas seulement l'intégrité et la pureté du travail de mon grand-père, je tiens à sauver les quelques pans de la vie privée des Joyce qui subsistent », assurait le petit-fils de l'auteur d'Ulysse et de Gens de Dublin. Si les droits d'auteur et le contrôle sur les oeuvres publiées de l'écrivain lui ont échappé à partir de 2012 avec l'entrée dans le domaine public, les textes inédits et autres correspondances sont restés sous sa surveillance.S'il n'était pas tendre avec les universitaires et autres chercheurs, ces derniers ne pleureront sans doute pas sa disparition : Stephen Joyce s'était taillé une réputation d'ayant droit particulièrement retors, conduisant de nombreux sujets de recherche dans le mur par son obstination à ne pas collaborer.Selon certains, il « terrorisait » littéralement ceux qui souhaitaient étudier l'oeuvre de son grand-père, en réclamant par exemple des sommes extravagantes pour consulter certains documents. En 1988, Stephen Joyce avait horrifié les spécialistes, rappelle le New York Times , en déclarant tranquillement qu'il avait détruit des lettres de la fille de James Joyce, Lucia, ainsi que celles de Samuel Beckett, secrétaire de son grand-père pendant un temps...Même le président irlandais Michael D. Higgins, dans son éloge, a évoqué une personnalité « très investie dans ce qu'il considérait comme un devoir », pas toujours accompli « dans des circonstances harmonieuses »...