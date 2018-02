Disparition de Vincent Poeydomenge, libraire chez Bachi-Bouzouk !, à Pau

« Vincent était un fervent défenseur de la librairie, ainsi qu'un acteur passionné sur son territoire et particulièrement dans sa ville de Pau. Il a porté haut et fort les couleurs et la mise en place du GLBD, avec toujours ce sens du partage, de la responsabilité et de l’humilité. Lors du récent Festival d'Angoulême, il participait encore à notre AG, ainsi qu'aux différents événements organisés pour les adhérents, tout en ayant la responsabilité sur place, de s'occuper, avec son épouse Anne et de l'équipe Bachi-Bouzouk, de l'espace Rue de Sèvres », rappelle le Groupement des Libraires de Bande Dessinée.





La librairie Bachi-Bouzouk, qui propose des bandes dessinées sur plus de 90 m2, mais aussi une salle d'exposition, s'était doublée, en 2006, d'une librairie consacrée au manga, tout simplement nommée Bachi-Bouzouk manga !. La librairie était également membre de l'association Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine.