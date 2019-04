Disparition de Vonda McIntyre, auteure américaine de science-fiction

Vonda McIntyre (droite), aux côtés d'Ursula K. Le Guin

(OnceAndFutureLaura, CC BY-NC-SA 2.0)

La science-fiction américaine vit des derniers mois particulièrement sombres : après la disparition d' Ursula K. Le Guin en janvier 2018 , c'est Carol Emshwiller qui a tiré sa révérence en février dernier, puis Janet Asimov , avant une autre autrice très respectée, Vonda McIntyre. Comme ses consœurs, McIntyre avait grandement contribué à l'émergence des voix féminines — et féministes — de la SF américaine, en dirigeant une anthologie avec Susan Janice Anderson (Aurora: Beyond Equality, 1976).Née dans le Kentucky, Vonda McIntyre effectue des études supérieures dans l'État de Washington, en biologie et en génétique, après s'être établie à Seattle. Elle se tourne ensuite vers l'écriture, notamment à travers des ateliers spécifiquement tournés vers la science-fiction.C'est en 1979 qu'elle rafle la mise dans le domaine de la science-fiction, en remportant les Prix Hugo, Nebula et Locus pour son roman Dreamsnake (traduit en français sous le titre Le Serpent du rêve chez Robert Laffont par Jean Bailhache). McIntyre avait de nouveau obtenu un Prix Nebula en 1996 pour The Moon and the Sun (traduit sous le titre La Lune et le Roi-Soleil chez J'ai Lu par Jacques Guiod).Particulièrement intéressée par les nouvelles technologies, notamment pour la diffusion d'informations ou de livres, Vonda McIntyre géra pendant longtemps le site internet de l'association des auteurs américains de science-fiction et de fantasy et fonda le Book View Café, un collectif d'auteurs réunis pour mieux vendre eux-mêmes et sans intermédiaire leurs livres numériques.Particulièrement appréciée à Seattle et au sein du cercle des auteurs de science-fiction, McIntyre était une proche d'Ursula K. Le Guin. Au cours de sa carrière, elle a notamment écrit plusieurs ouvrages poursuivant les univers et histoires de Star Wars et de Star Trek, apportant sa propre contribution à ces œuvres de science-fiction.« Vonda était l'une des meilleures et plus brillantes personnes que je connaisse et elle avait trois fois le cœur de la plupart des gens. Je suis tellement heureuse qu'elle ait réussi à terminer le livre sur lequel elle travaillait, mais sa disparition frappe un grand nombre d'entre nous avec une violence difficile à supporter. Soyez bons les uns envers les autres aujourd'hui, en son honneur. C'est la meilleure manière pour célébrer sa bonté et sa noblesse », souligne Cat Rambo, présidente du SFWA.Son livre La Lune et le Roi-Soleil sera prochainement porté au cinéma sous le titre The King's Daughter par Sean McNamara, avec Pierce Brosnan, William Hurt et Benjamin Walker.