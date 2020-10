Disparition du poète Claude Vigée, à l'âge de 99 ans

Photographie : Claude Vigée, en 2013 (capture d'écran YouTube)

Lauréat du Grand prix national de poésie en 2013, Claude Vigée a construit en plusieurs décennies une œuvre poétique dense et riche. Étudiant à l'université au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate, il trouve refuge à Toulouse, où il s'engage dans la Résistance.Au moment, il commence à publier ses écrits poétiques, notamment au sein de la revue Poésie 1942 de Pierre Seghers. Les œuvres de cette période sont réunies dans l'ouvrage La Lutte avec l'ange, qui sera réédité par L'Harmattan en 2005. Il voyage encore, s'exilant aux États-Unis en 1943, où il enseignera bientôt le français, puis en Israël en 1960.Il ne reviendra en France qu'en 2001, mais restera profondément attaché à sa région natale et à la diversité linguistique, notamment le judéo-alsacien, qu'il pratiquait dans sa jeunesse. « Patois et dialectes, reliquats d'une existence proche du sol natal, sont de bonnes écoles de silence. On y fait, mieux qu'en Sorbonne ou dans les cocktails des grands éditeurs parisiens, l'expérience originelle de l'être-au-monde humain », estimait Vigée, rappelle l'AFP en citant son recueil La Lune d'hiver (Flammarion, 1970).Il a notamment publié ses textes aux éditions Gallimard (L'Été indien, 1957), Albin Michel (Dans le silence de l'Aleph, 1992, Les Puits d'eau vive, 1993) ou encore JC Lattès (La Verte Enfance du monde, 1994, et L'Arrachement, 1995).Claude Vigée a notamment traduit Le Vent du retour, de Rainer Maria Rilke, pour les éditions Arfuyen en 2005.