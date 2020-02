Disparition du poète et historien caribéen Edward “Kamau” Brathwaite

La culture caribéenne vient de perdre un de ses plus fervents représentants, en la personne de Edward “Kamau” Brathwaite. Né à la Barbade, état situé en mer des Caraïbes, en 1930, l'auteur a été considérablement marqué par la lutte pour l'indépendance : il en avait tiré la conviction que les Caraïbes devaient développer une voix poétique propre.Comme le pentamètre iambique qui incarne parfaitement la culture britannique, selon lui, les Caraïbes auraient leur forme poétique et lexicale, capable de refléter la diversité des cultures, des dialectes et des rythmes, notamment musicaux.En tant qu'historien, Edward “Kamau” Brathwaite avait longuement étudié les diasporas africaines, mais aussi les trajectoires des émigrés, volontaires ou non, vers les États-Unis ou l'Europe. Folk Culture of the Slaves in Jamaica (1970), The Development of Creole Society in Jamaica, 1770–1820 (1971) ou encore History of the Voice (1984) en ont fait le théoricien du « nation language », termes utilisés pour désigner l'usage proprement caribéen et africain de l'anglais.Brathwaite a reçu de nombreux prix au cours de sa carrière, dont le Neustadt International Prize for Literature, en 1994, le Prix Casa de las Américas, en 2011, ou encore la médaille Robert Frost, en 2015.Dernièrement, il enseignait la littérature comparée à l'université de New York. En France, le recueil RêvHaïti d'Edward Brathwaite a été publié par les éditions Mémoires d'encrier, dans une traduction de Christine Pagnoulle.L'éditeur en a d'ailleurs proposé un extrait, en guise d'épitaphe :« Et ce n'était pas qu'on n'allait quelque partsi vous voyez ce que je veux direje veux dire nous n'allions nulle part même si lebateau se déplaçait je suppose & la mer aussi sedéplaçait impeccable& aussi les vagues& pourtant dans mon rêve c'était justeun bâtiment un moment un jusant »via The Guardian