Disparition du poète népalais Madhav Prasad Ghimire

Né en 1919, Madhav Prasad Ghimire commence à écrire dès son plus jeune âge. Il publie son premier ouvrage intitulé Gyanpuspa à l’âge de 14 ans, dans les pages du Gorkhapatra, un quotidien népalais, dont il deviendra d’ailleurs rédacteur en chef, en 1946.



Son titre le plus célèbre reste Gauri, écrit en mémoire de sa femme et publié en 1947. Parmi ces autres œuvres importantes, Malati Mangale, Shakuntala, ou encore Himalwaari Himalpaari. Pour ses poèmes, il s’inspirait notamment des paysages montagneux et naturel de son enfance.



Parallèlement à sa carrière d’écrivain, Madhav Prasad Ghimire a contribué à de nombreuses revues telles que Sharada et Udaya, et a également été enseignant, pendant une courte période. Il a été l’auteur de chansons nationales populaires tels que Gauchha Geet Nepali, ou encore Phool Ko Thunga Bagera Gayo.









De 1979 et 1988, le poète officiait comme vice-chancelier de l’Académie du Népal, un organisme spécialisé dans la promotion des langues, de la littérature, de la culture, de la philosophie et des sciences sociales, puis en tant que chancelier de 1988 à 1990.

Photographie : Madhav Prasad Ghimire, le 18 août 2020 (Krish Dulal, CC BY-SA 3.0)

Si aucun de ses textes n’a été traduit en France, Madhav Prasad Ghimire représente l’une des figures pionnières de la littérature népalaise. En 2006, le gouvernement du Népal lui décerne le titre de « Rastrakavi », soit poète de la nation.En 2010, il a été récompensé par le prix Padmashree Sadhana Sammanen pour sa contribution à la littérature et à la culture népalaise.