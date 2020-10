Distance de sécurité : Amazon en procès pour licenciement abusif

photo d'illustration : chriscopley CC 0

Pour le tribunal fédéral du New Jersey, l’affaire se résume simplement : David J. Bailey, chargé par Amazon d’instaurer les mesures de sécurité auprès des équipes, a été licencié en août. Il s’était plaint, quelque temps auparavant que Kristopher Lauderdale, alors directeur, refusait de maintenir la distance de 2 mètres entre les personnes.« Le plaignant a également découvert que Lauderdale avait été plusieurs fois dénoncé par différents employés pour violation des règles et de la réglementation. Mais les RH ont ignoré les plaintes ou refusé de les transmettre à la direction », indique le document déposé au tribunal.Bailey avait été embauché en tant que learning ambassador — un poste qui établit une jonction entre les salariés pour réaliser plus de pédagogie sur les nouvelles mesures. Depuis juin 2019, il a ainsi formé de nouveaux associés, veillé à ce que les anciens associés respectent les normes qualitatives et applique les protocoles d’Amazon.Or, depuis le 8 avril, le gouverneur du New Jersey a signé un décret ordonnant que 6 pieds de distance soient maintenus entre les personnes. À cela s’ajoutent le port du masque, des gants, et d’autres mesures de sécurité.Amazon avait demandé à Bailey que ces indications soient scrupuleusement surveillées et mises en place. L’insouciance dont Lauderdale est accusé s’accompagne d’une certaine désinvolture de la part de la direction.« Les décès et les infections liés au Covid-19 continuent d’augmenter sans relâche et le plaignant a été consterné par l’incapacité de la direction à faire correctement appliquer les consignes d’urgence du gouverneur Murphy », souligne la plainte.via law 360