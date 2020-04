Dividendes, actionnaires et coronavirus : les cas Lagardère et Vivendi

« J’ai dit très clairement que nous interdirions l’accès au soutien de la trésorerie de l’État à ceux qui verseraient des dividendes. » Le 30 mars dernier, Bruno Le Maire avait été clair sur le sort des entreprises. Parmi les mesures de soutien mises en place par l’État, se trouvaient le report de charges sociales et fiscales ou encore au recours du chômage partiel. Mais si certaines ont effectivement décidé de renoncer à cette distribution, d’autres font la sourde oreille...



Lagardère renonce aux versements des dividendes



Face à ces déclarations et « aux enjeux de solidarité et de responsabilité qu’impose le contexte sans précédent de la crise liée à la pandémie de Covid-19 », Lagardère a annoncé qu’aucun dividende ne serait versé en 2020 pour l’exercice 2019.



Dans un communiqué en date de ce 7 avril 2020, le groupe a expliqué qu’il utilisera la trésorerie initialement allouée à ce dividende afin de créer un « fonds solidaire Covid ». Doté de 5 millions €, il servira à « soutenir les initiatives du Groupe en faveur de ses salariés et collaborateurs dans le monde, ainsi que, dans la mesure du possible, ses partenaires, qui tous subissent les effets importants de cette crise inédite ».



Pour rappel, le dividende de Lagardère est de 1,30 € par action au titre de l’exercice annuel. De plus, Lagardère s’était félicité d’une bonne année. Le groupe affichait en effet un chiffre d’affaires de 7,2 milliards € pour 2019, soit une évolution de 5 % en données consolidées et de 4,1 % à données comparables.



Concernant sa branche de l’édition, le chiffre d’affaires de Lagardère Publishing, pour 2019, s’était établi ainsi à 2,3 milliards €, soit 5,9 % de hausse en données consolidées et 2,8 % en données comparables.



Chez Vivendi, 697 millions d’euros distribués



De son côté, le groupe Bolloré — propriétaire entre autres de Vivendi et donc Editis — ne semble pas vouloir se résigner. Malgré l’injonction du gouvernement, le groupe de Vincent Bolloré maintient le versement des dividendes à ses actionnaires.



Et ce, alors que certaines de ces filiales comme Editis et Vivendi village ont déjà recours au chômage partiel. Canal + devrait également bientôt les rejoindre d’après un courriel du président du directoire du Groupe Canal Plus, Maxime Saada, envoyé ce vendredi 3 avril 2020.



Dans la convocation envoyée pour l’assemblée générale du 20 avril prochain — et rédigée après le début de l’épidémie, précise Les Jours — Vivendi annonce en effet : « Cette année, le directoire vous propose le versement d’un dividende de 0,60 euro par action au titre de 2019, en progression de 20 %, représentant une distribution globale de 697 millions d’euros. »



Vivendi déciderait de rémunérer ses actionnaires alors qu’une partie des salaires seraient versés par l’État. Un choix qui ne saurait manquer de déplaire à quelques-uns des salariés... Les syndicats de Canal+ auraient d’ailleurs décidé de s’unir afin d’adresser une lettre à leur direction pour « demander que Vivendi soit solidaire et ne verse pas de dividende ni ne pratique de rachat d’actions ».



Amber Capital, premier actionnaire de

Lagardère, veut soutenir Hachette Livre



Pour leur défense, les membres du directoire de Canal — soit Maxime Saada, Franck Cadoret, Grégoire Castaing et Jacques Dupuy — ont annoncé que leur salaire serait baissé d’un quart « durant la période où le chômage partiel sera sollicité ».



Une décision insuffisante pour se montrer solidaire et responsable alors que gronde la crise économique. Comme le souligne un élu des membres du personnel : « Les salaires, pour la direction, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg de leurs revenus. Ils ont de multiples casquettes, des primes, des retraites chapeau, des plans d’actions… »