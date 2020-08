“Dix petits nègres”, d'Agatha Christie, renommé “Ils étaient dix”

Une nouvelle traduction du roman

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Les éditions du Masque publieront désormais le roman d'Agatha Christie sous le titre Ils étaient dix. Sur RTL , James Prichard, petit-fils de l'auteure de romans policiers, a confirmé ce choix, qui permet ainsi à la France de s'aligner sur les choix éditoriaux des pays anglophones, où le titre Ten Little Niggers a disparu depuis plusieurs années déjà.« Quand le livre a été écrit, le langage était différent et on utilisait des mots aujourd’hui oubliés. Ce récit est basé sur une comptine populaire qui n’est pas signée Agatha Christie... Je suis quasiment certain que le titre original n’a jamais été utilisé aux États-Unis. Au Royaume-Uni, il a été modifié dans les années 1980 et aujourd’hui nous le changeons partout... Mon avis c’est qu’Agatha Christie était avant tout là pour divertir et elle n’aurait pas aimé l’idée que quelqu’un soit blessé par une de ses tournures de phrases », a indiqué Prichard au micro.Publié en 1939 au Royaume-Uni, le roman, comme son titre, faisait alors référence à une comptine écrite au XIXe siècle, intitulée Ten Little Niggers. Cette dernière aurait été interprétée dans des minstrel show, spectacles de la fin du XIXe et du début du XXe dans lesquels des acteurs blancs se déguisaient en personnes noires, pour les dénigrer et les caricaturer.Aux États-Unis, où avaient lieu ces minstrel shows, le roman ne fut jamais publié sous ce titre : il parait en 1940, intitulé And Then There Were None. Quelques éditions ultérieures parurent sous le titre Ten Little Indians, qui n'est pas sans être problématique.Outre le titre, la comptine populaire est un motif récurrent dans le roman, où le mot « nègre » était cité 74 fois, notamment pour désigner le lieu de l'action du livre, « l'île du nègre ». Une nouvelle traduction a donc été proposée : « C'est vrai, la France était un des derniers territoires à garder Dix petits nègres, pour nous ce n'est pas qu'un changement de titre, c'est tout une traduction à réviser à l'intérieur, il a fallu qu'on adapte le contenu du livre à ce changement de titre : l'île du Nègre devient ainsi comme dans l'édition américaine “l'île du soldat” », indique Béatrice Duval, directrice générale du Livre de Poche, qui publie aussi le roman de Christie.James Prichard affirme que la décision s'est prise le plus naturellement du monde, après réflexion : « Ça a du sens pour moi : je ne voudrais pas d’un titre qui détourne l’attention de son travail... Si une seule personne ressentait cela, ce serait déjà trop ! Nous ne devons plus utiliser des termes qui risquent de blesser : voilà le comportement à adopter en 2020... »M6 diffusera prochainement une adaptation du roman en série, nommée elle aussi Ils étaient dix, selon l'annonce remontant à février 2019 . En 2017, le titre avait fait l'objet d'une polémique , mais, à l'époque, les éditeurs n'avaient pas réagi, pas plus que les ayants droit : preuve que l'empathie gagne du terrain ?