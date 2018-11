Dmitry Glukhovsky, auteur de Métro 2033, de retour en librairie avec Texto

Outre la série Métro (150.000 exemplaires vendus en poche depuis janvier 2017), dont le dernier tome, Métro 2035, a été publié en 2015 par L'Atalante, Dmitry Glukhovsky écrit régulièrement des ouvrages indépendants. Texto, qui sera disponible le 24 janvier 2019 dans les librairies françaises, est de ceux-là. Succès en Russie, le livre a été adapté au théâtre et le sera bientôt au cinéma.

Texto met en œuvre une partie d'échecs haletante où le plateau de jeu est un téléphone portable et la Reine, la propre vie du narrateur, Ilya...

Le résumé de l'éditeur pour Texto :

Novembre 2016. Ilya rentre à Moscou après sept années de détention dans la Zone — une de ces régions de Sibérie peu peuplées où la Russie installe des camps pénitentiaires —, bien décidé à tourner la page et à reprendre une vie normale. À peine arrivé, il est confronté à la mort de sa mère, à une fin de non-recevoir de la femme qu’il aimait et à un monde qu’il ne reconnaît plus. La nuit même de son retour, l’esprit embrumé par l’alcool et la rage chevillée au corps, il tue l’officier de la brigade des stups véreux qui, sept ans plus tôt, l’avait piégé par simple mesquinerie. Le lendemain, prenant conscience de la portée de son acte, et ne se donnant que quelques jours à vivre, il n’a qu’une idée en tête : rassembler assez d’argent pour offrir une sépulture décente à sa mère. Une seule solution pour repousser l’échéance de sa mort : utiliser le téléphone volé à sa victime pour faire croire à ses contacts qu’il est toujours en vie. Commence alors pour Ilya une partie d’échecs hors du commun : il n’a le droit à l’erreur contre aucun de ses « adversaires », en plus de jouer contre la montre. Commence aussi une plongée dans le téléphone portable et les tréfonds de l’âme de celui qu’il hait, dont il doit pourtant assumer l’identité tant bien que mal. Et avec lequel il finit par se confondre.