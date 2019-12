Documentaire : redécouvrir Antoine de Saint-Exupéry, auteur du Petit Prince

Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint Exupéry décolle aux commandes d'un avion de chasse pour sa dernière mission. Porté disparu, on ne retrouvera jamais les restes de son avion et sa mort reste mystérieuse.Articulé autour du récit de ce dernier voyage, en construisant des flash-backs sur les grands épisodes de sa vie, le documentaire d'Andrès Jarach va à la recherche d'un personnage complexe : aventurier courageux et frivole, auteur à succès, homme à femmes tenté par la politique, pilote désastreux et dépressif, poète et dessinateur à ses moments perdus... Autant de facettes d'un personnage romanesque et séduisant dont le film explore les zones d'ombre pour répondre a la question : comment s'est construit le mythe Saint Ex ?Le film est intégralement réalisé en archives, reconstituant sur certaines images les épisodes manquants — ou parfois rêvés de sa vie — avec une animation au trait qui laisse place à l'imagination...Dessine-moi un Saint-ExUn film d'Andrès Jarach — Écrit par Andrès Jarach et Alain MoreauUne coproduction Quark Productions & Ina avec la participation de France TélévisionsDiffusion le 11 janvier 2020 à 22h25