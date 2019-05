Don du sang : Agnès Ledig, Martin Wickler, Baptiste Beaulieu et Laurent Seksik s'engagent

À l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang qui se déroulera le 14 juin 2019, quatre romanciers et le groupe Flammarion se rassemblent dans un recueil de nouvelles intitulé Je te donne. En offrant chacun une nouvelle aux lecteurs, ces auteurs permettent de porter un autre regard sur la démarche du don du sang.









« Le don de sang ne va pas de soi, explique Agnès Ledig qui, avant de devenir écrivaine, avait exercé le métier de sage-femme. Parler souvent de ce sujet, avec enthousiasme et bienveillance : voilà l'objectif de ce recueil. Des histoires courtes, des histoires de partage, de lumière, d'espoir. Puissent-elles susciter l'envie de parler à votre tour du don du sang. Puissent-elles être le déclic pour devenir vous-même donneur régulier ».



L'auteur de Juste avant le bonheur est accompagnée de trois autres écrivains, eux aussi familiers avec le milieu de la médecine : Baptiste Beaulieu (docteur en médecine), Martin Winckler (ancien médecin) et Laurent Seksik (médecin et auteur de Un Fils Obéissant).



15.000 exemplaires du recueil seront donnés à l'EFS (Établissement Français du Sang) puis distribués par ce dernier lors de la journée mondiale des donneurs de sang.



« Geste fort et hautement symbolique, fondé en France sur les principes du volontariat, de bénévolat, d'anonymat et de non-profit, le don de sang incarne la solidarité », déclare le président de l'EFS, François Toujas.





La parution de l'ouvrage est prévue pour le 22 mai 2019 dans la collection Librio (Flammarion).





[à paraître 22/05] Martin Winckler, Agnès Ledig, Baptiste Beaulieu, Laurent Seksik – Je te donne – collection Librio – 9782290210567 – 3 €