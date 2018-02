“Donnez à lire”, mais aider, avant, à préparer l'édition 2018

La prochaine édition « Donnez à lire » se prépare. Pour ce faire, un bilan de l'opération tenue en 2017 et organisée par les librairies indépendantes, le Syndicat de la librairie française (SLF) ainsi que le Secours populaire français, est nécessaire.

L'affiche de Donnez à lire (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'opération Donnez à lire a été mise en place pour la première fois en 2016, du 1er au 31 juillet. Le principe ? « Les clients des librairies indépendantes sont invités à rajouter un livre jeunesse à leurs achats et à le remettre à leur libraire. Ce livre sera offert à un enfant ou un adolescent accompagné toute l'année par les équipes du Secours populaire. »



Le SLF cherche à tirer un bilan de l'édition 2017 afin de pouvoir améliorer celle de 2018. L'objectif est aussi d'augmenter le nombre de librairies participantes. Pour cela, le syndicat propose aux libraires ayant pris part à l'opération en 2017 une enquête de satisfaction.

Pour Maya Flandin, directrice de la librairie Vivement Dimanche, vice-présidente du SLF et marraine de Donnez à Lire 2017 ainsi que Julien Lauprêtre, président du Secours populaire : « Nous entendons dire régulièrement que les jeunes ne lisent pas, ou plus. Mais avant de déplorer quoi que ce soit, ne serait-il pas plus juste de s'inquiéter du fait que trop d'enfants et d'adolescents aient un accès limité au livre et n'en possèdent pas eux-mêmes ?

La pratique de la lecture a cette vertu de renforcer la capacité à utiliser un vocabulaire riche et adapté, et nous savons que ne pas avoir les mots pour s'exprimer et décrypter la société est un facteur d'inégalité, voire de crispation sociale.

[...] Un livre ouvert est une promesse de libération de l'imagination et de compréhension du monde dont nous ne pouvons que souhaiter que chaque enfant puisse bénéficier. »