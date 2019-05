Dormir dans une librairie centenaire, chez Coiffard, à Nantes

Illustration : librairie Coiffard

« Le Siècle de Coiffard », l'année de célébrations de la librairie pour célébrer les 100 ans de sa création, en 1919, à Nantes, se poursuit et propose un nouveau rendez-vous aux lecteurs, curieux et photographes... Un concours de photographie s'ouvre ainsi, jusqu'au 20 mai prochain, pour tenter de remporter une nuit de rêve au sein de la librairie Coiffard, tout simplement.Pour cela, il faudra envoyer sa meilleure photo, correspondant au thème « Je lis, tu lis, elle lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent » : 10 photos seront sélectionnées parmi les plus originales, mais un seul participant sera élu grand gagnant. Le premier prix se verra offrir une nuit pour deux personnes dans la librairie à l’occasion de la nuit du 7 au 8 juillet 2019. Et, bien sûr, le droit de lire à l'envi au sein de l'établissement.Le concours est ouvert à toute personne majeure, non professionnelle de la photo, résidant en France métropolitaine. Le formulaire pour participer se trouve à cette adresse , et le réglement par ici C'est en 1919 qu'Achille Coiffard, pâtissier, a ouvert une boutique de livres au 10 rue de la Fosse à Nantes. Aujourd'hui installée aux 7-8 Rue de la Fosse, dans des locaux baptisés « Tome 1 » et « Tome 2 », de chaque côté de la rue, l'institution nantaise ouvrira en juin prochain un « Tome 3 » éphémère sur l'île de Nantes, dans le cadre des célébrations du centenaire.Cet espace éphémère, ouvert jusqu'en décembre 2019, proposera une sélection de nouveautés et de livres en version originale ainsi que diverses animations. Les objets estampillés Le Siècle, créés et vendus à l'occasion du centenaire de la librairie, seront aussi vendus au sein de ce Tome 3.