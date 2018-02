Drakoo, la nouvelle collection de Bamboo édition

La maison Bamboo édition est spécialisée dans la bande dessinée. Son président et fondateur Olivier Sulpice et le scénariste Christopher Arleston s'associent pour lancer une nouvelle collection appelée Drakoo, avec de vrais morceaux de dragon, des vaisseaux spatiaux et un peu de poussière de fées…





« Pour couvrir le spectre de l’édition BD, il nous manquait un département "Imaginaires" dédié aussi bien à la fantasy qu'à la science-fiction et aux histoires fantastiques. Drakoo sera l’espace où se croisent le rêve et la grande aventure. » explique Olivier SulpiceChristophe Arleston, scénariste des séries à succès Lanfeust de Troy, Trolls de Troy, Les naufragés d’Ythaq, Les forêts d’Opale… sera aux commandes de ce nouveau catalogue.Conteur d'histoires et créateur d'univers, Arleston n’a cessé au cours des années d’inventer de nouveaux mondes, des civilisations étonnantes, des personnages attachants. Son parcours en fait un excellent connaisseur des mondes imaginaires et de leurs développements en bande dessinée. Lui confier le développement de cette nouvelle ligne éditoriale est apparu comme une évidence pour Olivier Sulpice« J’ai accepté ce challenge, déclare Arleston, car les auteurs de talent n’ont jamais été aussi nombreux qu’aujourd’hui : voir naître et accompagner un beau projet, c’est passionnant ! J’apporte mon expérience, Olivier me fait confiance et me laisse les mains libres, tous les éléments de la complémentarité sont en place : je suis persuadé qu’il y a de belles aventures à mener.»Les premiers albums seront publiés dès le printemps 2019.