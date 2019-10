Droits et licensing : la plateforme francophone Nakiri invitée à Francfort

À la rencontre des professionnels

A l’origine de Nakiri, Corentin Emery et Rosine Zadi, qui avait présenté amplement leur projet, alors approchant de la version bêta, dans nos colonnes. « Outre les chargés de droits, Nakiri est aussi conçu pour les éditeurs qui seront en recherche de texte pour leur propre catalogue. Et suivant son fonctionnement, nous avons pensé aux agents, pour qui l’outil peut apporter beaucoup d’avantages. Et puis, pourquoi pas des auteurs indépendants, qui souhaiteraient se faire connaître », expliquaient-ils à ActuaLitté Repérée par les organisateurs de la Foire, c’est à l’occasion du 33e Frankfurt Rights Meeting, conférence inaugurale de la plus grande foire commerciale des droits d’édition au monde, que les créateurs de cette start-up viendront présenter leur produit. Une manière de consacrer d’ores et déjà le positionnement francophone de la société, et « son apport concret au marché des droits mais plus largement au commerce international du livre », précisent les créateurs.Cette rencontre se déroulera le 15 octobre prochain à la Frankfurt Buchmess. ( Plus d’informations Dans la même perspective, les fondateurs de Nakiri exposeront leur vision d’une nouvelle donne du marché international de l’édition à l’occasion d’une conférence le 16/10/2019 lors de The ARTS+/B3-The Future of Culture Festival, la scène dédiée aux innovations technologiques dans la culture de la Foire de Francfort (« Pushing borders in international publishing with technology : from rights trade to distribution - new solutions and models »).Destiné à simplifier le commerce du livre à l’international, Nakiri revendique trois axes propres de fonctionnement :• À partir d’une seule interface l’utilisateur (éditeur, chargé de cession de droits, agent, scout…) a accès à sa propre station de travail (le Tableau de bord) pour visualiser son catalogue, les opérations en cours, son profil public et ses coordonnées privées ainsi qu’à une place de marché en ligne (la Foire des livres) où il peut céder et acquérir les droits qu’il souhaite à travers un système de transaction sécurisé.• Un acheteur peut trouver les titres qu’il cherche grâce à un système de recherche multicritère (ISBN, titre, année de parution, catégorie éditoriale, langue…) et entamer le dialogue avec ses partenaires par le biais d’une messagerie personnelle et instantanée.• Quant au vendeur, il remplit rapidement une fiche de titre sur la base de ces métadonnées et met directement en vente le titre en question.Nakiri est aujourd’hui déployé en France et au Maroc, et basculera également en Italie dans le courant du mois de novembre, notamment grâce à un partenariat avec StreetLib , distributeur de livres numériques et outil d’autopublication en ligne.