Droits, retraite, protection sociale : le guide 2019 des auteurs de livres

NASA, CC BY 2.0 (photo d'illustration) NASA, CC BY 2.0 (photo d'illustration)

Fruit d’une coédition, réunissant le Centre national du livre, la Société des Gens de Lettres et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, le guide porte sur le secteur du livre, le droit d’auteur, le contrat d’édition, la rémunération, les activités accessoires, le régime social, la fiscalité, la formation, les aides publiques et privées.Cette nouvelle édition entend donc apporter des réponses sur les différents sujets actuels : réforme du régime de protection sociale et de la retraite complémentaire des auteurs, retenue à la source de l’impôt sur le revenu, adoption de la directive européenne relative au droit d’auteur dans l’univers numérique.Sans discrimination d’activité, il porte sur les multiples métiers, depuis l’écrivain au traducteur, en passant par le scénariste ou l’illustrateur, et touche aux multiples secteurs éditoriaux.Pour mémoire, le secteur de l’édition a ainsi produit, en 2018, 67.942 nouveautés et nouvelles réimpressions (soit 190 nouveautés par jour !), ce qui porte le nombre de références disponibles à 783.000 en version imprimée (+1 % par rapport à 2017) et à 281.000 en version numérique (+13 %).Cette hausse de la production éditoriale s’accompagne d’une forte diminution du tirage moyen par titre : en 2017, le tirage moyen s’établit à 4 994 ex./titre, soit une baisse de 6,5 % par rapport à 2016.En 2017, 430 millions d’exemplaires (livres imprimés, numériques et audio) ont été vendus, générant pour le secteur de l’édition un chiffre d’affaires (CA) de 2 754 milliards d’euros (prix de cession éditeur), dont 201,7 millions d’euros pour les livres numériques et audio.