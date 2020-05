Du 12 au 26 juin 2020, dites “Je t’aime” à votre libraire

Organisé depuis 2015 par l’association Paris Librairies avec le soutien de la Ville de Paris, Le pari des libraires invite chaque année tous les lecteurs à célébrer leurs librairies de quartier le temps d’une journée au début de l’été. Pour cette 6e édition, la manifestation a été repensée conformément aux règlementations sanitaires. Elle fait désormais appel à la contribution de chacun pour soutenir son libraire – en lui glissant quelques mots doux...







Même si les librairies ont rouvert depuis le 11 mai dernier, Le pari des libraires a dû se réinventer sous un nouveau format pour des raisons de sécurité évidentes. Pour cette nouvelle édition, aucun évènement littéraire ne pourra se dérouler entre les murs des librairies participantes.



Cette année les rendez-vous physiques ont en effet été remplacés par un dispositif mis en place sur la toile, annonce la ville de Paris. Le concept et simple, il suffit d’adresser quelques mots bienveillants et de soutien aux librairies de votre choix. Et ce, peu importe le format. Cela prendra la forme d’une lettre, d’un poème, ou encore d’un dessin ou d’une chanson.



Les participants ont le choix de leur apporter en main propre, et/ou de les poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag #jaimemalibrairie. Des cartes postales dédiées à l’évènement seront également distribuées dans les magasins adhérents.



En plus de faire appel à la créativité des lecteurs et lectrices pour donner un peu d’amour aux libraires — ce qui est loin d’être de trop après deux mois de fermeture – le réseau de Paris Librairies entend également encourager les Franciliens à retrouver le chemin des librairies indépendantes.



13 JUIN: la librairie indépendante en fête