Du 6 au 8 juin 2019, le congrès de l'ABF ira “Au-delà des frontières”

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Comment maintenir la créativité qui invite et permet le dépassement des frontières, tant pour les usager•ères que pour les professionnel•les, leurs organisations et leurs missions ? », interroge l'Association des Bibliothécaires de France, en exergue du programme de son 65e congrès annuel ?La thématique des frontières permettra aussi d'aborder une question sociétale brûlante, celle des populations réfugiées et l'accueil qui leur est réservé dans les bibliothèques.Parmi les thèmes abordés au cours des rencontres et tables rondes, notons l'inclusion numérique, l'éducation aux médias, les formations, la diversification des collections et des métiers, ou encore l'ouverture des bibliothèques sans les bibliothécaires...Tout un programme, disponible ci-dessous ou à cette adresse