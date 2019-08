Du crime aux criminels : Edward Snowden, “l’homme qui a tout risqué”

I wrote a book. pic.twitter.com/wEdlOFMnMn — Edward Snowden (@Snowden) August 1, 2019

Rappeler l'Amérique à ses origines

Préparé dans le plus grand secret









L’ouvrage doit sortir le 17 septembre dans plus de 20 pays. « Edward Snowden, l’homme qui a tout risqué pour exposer le système de surveillance de masse du gouvernement américain, révèle pour la première fois l’histoire de sa vie. Notamment comment il a contribué à la mise en place de ce système et ce qui l’a motivé à le faire tomber », indique son éditeur, Metropolis Books, filiale de McMillan.Snowden a dévoilé la sortie de ce livre, Permanent Records, (traduit par Mémoires vives en français). Une allusion directe à son analyse sur le stockage sans fin pratiqué à des fins de contrôle et de surveillance.En 2013, Snowden diffusa auprès de journalistes toutes les informations et fichiers, après une « crise de conscience ». Des années durant, il avait pris part à la collecte d’informations et l’accumulation de données sur les Américains. Il vit actuellement en exil à Moscou depuis 6 ans et la promotion ne devrait pas être des plus simples. Aujourd’hui, les accusations que porte la justice américaine pourraient le conduire à une peine de prison à vie.La grâce présidentielle, demandée à Barack Obama, n’aura jamais été accordée, malgré les demandes appuyées d’intellectuels et d’écrivains La date du 17 septembre ne doit rien au hasard : c’est en effet ce jour qu’en 1787 fut acceptée la Constitution des États-Unis, à Philadelphie, devenant la loi suprême du pays. « Je ne veux pas vivre dans un monde où tout ce que je fais et dis est enregistré. Ce n’est pas une tâche sur laquelle je souhaite travailler, ni quelque chose que je veux subir », avait assuré Snowden en 2014.Selon les responsables des services de renseignements, il aura, par son action, gravement porté atteinte à la sécurité nationale. Face à eux, les défenseurs des libertés civiles et de la vie privée saluent le courage d’un homme : il aura révélé l’étendue des mesures de surveillance, incluant le programme de contrôle de millions d’appels téléphoniques.Le PDG de Macmillan, John Sargent explique dans un communiqué que « c’est une histoire américaine incroyable. Il ne fait aucun doute que le monde est un lieu meilleur et plus protégé après ses actes ». Rappelons cependant qu’une première biographie était sortie, en comics, en mai 2015 , réalisée par Valerie D’Orazio.Aucun élément économique n’a été divulgué, pas plus que l’on ne sait dans quelles conditions ont été rédigées ces mémoires. Acheté voilà un an sous un nom de code connu des seuls services internes, l’ouvrage a voyagé entre Snowden, et son conseiller juridique, Ben Wizner, directeur du projet Speech, Privacy and Technology de l’American Civil Liberties Union. En France, c’est sous le nom de Projet Y que le titre avait été préparé...« Quand dévoiler un crime est considéré comme un crime en soi, alors vous êtes dirigé par des criminels », indique Snowden.Paradoxe : ce livre de révélation ne sera pas disponible en version numérique pour le prêt en bibliothèque américaine. L’éditeur a en effet décidé d’imposer un embargo sévère sur ses parutions — sans avoir la moindre donnée chiffrée à avancer pour justifier sa décision. Gageons que les versions ebook pirates ne tarderont pas…[à paraître 19/09] Edward Snowden, trad. non communiqué – Mémoires vives – Seuil — 9782021441048 – 19,90 €