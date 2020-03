“Du libraire confiné au lecteur con fini”, par Rodolphe Urbs 

Je préfère vous dire que, lieu de nécessité ou pas, nous ne rouvrirons pas la librairie pour l’instant. On ne va pas risquer de choper un truc sous le prétexte idiot que nous serions relégués à un niveau de denrée indispensable pour des lecteurs qui paradoxalement préfèreraient mettre en danger leur entourage et les autres au nom de la littérature et de la liberté.



par

librairie La mauvaise réputation

(Ce n’est que mon opinion)

par Rodolphe Urbs librairie La mauvaise réputation(Ce n’est que mon opinion)

© Rodolphe Urbs

Le virus, Amazon et bibi

Nous ne sommes pas n’importe qui ! Nous sommes un peuple qui a des lettres ! Laissez-moi flâner chez un libraire ! C’est essentiel !Je te le dis gentiment, ami lecteur, va mourir !Pour peu que Bruno Le Maire décide que nous soyons indispensables , je vous préviens que Jardiland devra ouvrir pour ma mère, le bistrot du coin pour le voisin et la pizzeria locale pour un pote dont c’est la nourriture primordiale. Chacun ses priorités.Argument de poids (plume) : « Amazon va tout rafler ». On s’en branle. On n’est pas là pour jouer la concurrence. Apprends, si tu l’ignores, que la loi du prix unique (loi Lang 81) sauve les librairies. Ça, il faudra continuer à le défendre. Ça, Amazon rêve de le faire tomber. Cette loi que l’on pourrait comparer au prix des clopes oblige tous les libraires (Amazon inclus) à te vendre un livre au même prix partout. Point.On peut facilement imaginer que c’est l’absence d’une loi identique pour les disquaires qui a ruiné le milieu des vendeurs de disques lors de l’arrivée des FNAC.Amazon ne m’intéresse pas. C’est l’impatience de la clientèle qui le fait grossir, cette volonté de posséder au plus vite l’objet. Enfin je possède en moins de 48 h !C’est cette impatience qu’il va falloir calmer, cette même impatience de consommation qui nous prend pour des cons en nous disant qu’en pleine épidémie, alors que tout le monde doit supporter une situation complexe et dangereuse, il faudrait que nous soyons ouverts parce que le lecteur est un enfant capricieux qui supporte mal qu’on lui refuse un poney à Noël.Tu vas attendre. Et ce sera agréable de se revoir à la librairie. Parce que tu auras vraiment envie. Moi aussi. Et nous prendrons notre temps.