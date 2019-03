Du livre à la lecture, un parcours d'éducation artistique : état des lieux

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le programme stratégique 2018-2020 de Ciclic Centre-Val de Loire accorde une large place à l'éducation artistique et culturelle : les six départements de la région Centre-Val de Loire sont d'ores et déjà engagés dans une telle action, assure l'agence, par l'intermédiaire d'une variété d'initiatives. Un état des lieux, réalisé par ses soins, permet d'observer l'amplitude des projets soutenus.Institutions et structures régionales et départementales sont au centre pour le soutien de ces actions, devant les interlocuteurs nationaux. De premières actions interdépartementales commencent à être mises en œuvre, timidement, relève l'agence.L'état des lieux de l'agence, destiné aux auteurs, médiateurs, enseignants, documentalistes, associations ou encore partenaires institutionnels, intègre à son périmètre d’étude « toute action portée par une ou plusieurs personnes morales (institution, structure associative, fédération…) à destination d’un public captif âgé de 3 à 20 ans, nécessitant l’intervention d’un ou plusieurs professionnels du livre et l’inscription préalable d’un encadrant, en vue de s’inscrire dans un cadre défini (public cible et objectifs visés) et dans la durée ».La typologie choisie par l'agence distingue 5 types d'actions d'éducation artistique et culturelle : la rencontre, centrée sur celle du livre ou de son créateur ; la pratique, avec la lecture à voix haute, l'écriture (texte ou bande dessinée), les arts plastiques ou encore la fabrication du livre ; le jeu ; l'accompagnement, avec les formations et les outils ; et enfin les passerelles vers les autres arts, théâtre, cinéma et photographie.Chacune de ces sections propose des liens vers des initiatives, des structures ou encore des ressources et des outils.L'intégralité de l'état des lieux est disponible sur le site de l'agence