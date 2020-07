Du podcast aux livres : HarperCollins Italie opère la transition

Des sons au livre : retour aux mots

Pendant le confinement, les Italiens ont écouté de plus en plus de podcasts : le secteur a affiché entre mars et avril 2020 + 35 % et jusqu’à 16 millions d’utilisateurs, dont la majorité se situe dans la tranche des 18-38 ans (enquête de Nielsen pour Audible Italia, toujours discutable, donc). Une croissance en accord avec les chiffres de l’année 2019 : +16 % et 12,1 millions d’utilisateurs.Dans cette dynamique s’inscrit l’initiative prise par HarperCollins en Italie depuis 4 ans — déjà active dans le secteur des podcasts —, avec la société indépendante, fondée en 2008, Storielibere. Le but est de lancer une collection à partir des séries à succès de la plateforme et de travailler à la conception de projets qui intègrent la forme livre et la forme podcast. Le tout en créant des synergies entre ces deux univers.D’après Laura Donnini, PDG et éditrice de HarperCollins Italia, cette collaboration serait « unique sur la scène internationale […] car elle répond au besoin croissant de contamination entre les différentes formes d’utilisation de contenus, et permettra d’atteindre un nouveau public, jeune et digital native ». L’annonce a été faite le 21 juillet 2020. À la même date, en France, un accord similaire a été mis en place entre la maison Les Arènes et le studio Louie Media Ce n’est cependant pas la première fois qu’un livre a été créé à partir d’un podcast en Italie (citons par exemple la série à succès Morgana par Michela Murgia et Chiara Tagliaferri, toujours chez Storielibere, transformé en livre par Mondadori en 2019).Rossana De Michele, PDG de Storielibere, rappelle néanmoins la spécificité de cette initiative : « Cet accord représente le premier exemple de convergence industrielle entre le secteur traditionnel de l’édition et le secteur du podcast. » Elle souligne ensuite les avantages du format podcast, qui permet d’allier divertissement et vulgarisation scientifique en touchant un public plus large sans simplifier le contenu, et met l’accent sur son « agilité, son adaptabilité à toute situation », une caractéristique qui s’est révélée particulièrement utile pendant le confinement.La transformation en livre implique une extension des contenus — à travers un travail de réécriture — et un enrichissement visuel. Des QR codes seront aussi fournis aux lecteurs pour accéder directement aux podcasts.La nouvelle collection démarrera en septembre avec deux premiers textes : F***ing genius, par le physicien Massimo Temporelli, série en 15 épisodes, sur les génies qui ont marqué l’histoire, de Marie Curie à Steve Jobs, qui a été, pendant un an, en tête du classement des podcasts scientifiques en Italie avec 500.000 écoutes.Puis viendra Il gorilla ce l’ha piccolo, par le biologiste Vincenzo Venuto, un autre succès sur les comportements sociaux des animaux, en 12 épisodes, qui a enregistré plus de 300.000 écoutes et 25.000 visiteurs.Début 2021 sortiront enfin le troisième titre de la collection, Bestiario Politico, par le philosophe Gianluca Briguglia, une narration originale de la passion politique, et Favolosa Economia par Luciano Canova, une vulgarisation de la science économique à travers des contes de fées.