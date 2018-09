Du Watergate à l'effrayant Trump : le Seuil publiera le livre de Bob Woodward

Journaliste à l'origine des révélations connues sous le nom de Watergate, qui aboutirent à la démission de Richard Nixon de la tête des États-Unis en 1974, avec son collègue Carl Bernstein, Bob Woodward est devenu la terreur des présidents, outre-Atlantique. Il s'attaque, dans un nouveau livre, à une autre figure effrayante, Donald Trump. Fear sera traduit en français « le plus tôt possible » par les éditions du Seuil.

Dans un monde où l'homme d'affaires Donald Trump est président des États-Unis, les ouvrages consacrés à sa présidence, qui n'épargnent ni l'homme ni ses méthodes, font la polémique de l'autre côté de l'Atlantique et deviennent rapidement des best-sellers. Surtout lorsque le président lui-même, sur Twitter, évoque les titres et leurs auteurs pour tenter de contrer leurs attaques...

Bob Woodward, célèbre journaliste du Washington Post, a pris l'habitude de consacrer un livre aux présidents des États-Unis : Mensonges d'État - Comment Bush a perdu la guerre fut traduit en français en 2007 par Michel Bessières, Johan-Frédérik Hel-Guedj, Sylvie Kleiman-Lafon et Constant Winter chez Denoël, et Les Guerres d'Obama en 2011 par Odile Demange, Camille Fort-Cantoni, Grégory Martin et Anatole Muchnik, toujours chez Denoël.

Pour Fear - Trump in the White House, ce sont les éditions du Seuil qui ont remporté les enchères et qui publieront l'ouvrage « le plus tôt possible », selon un communiqué envoyé à l'AFP. « Son livre sera un récit totalement unique de la vie politique à la Maison-Blanche. Le lecteur découvrira en détail, grâce à ses sources exceptionnelles, ses notes prises pendant les réunions, ses journaux personnels et des témoignages de première main, comment les décisions qui affectent le monde entier sont prises », précise l'éditeur.

Aux États-Unis, Simon & Schuster publie le livre le 11 septembre prochain, date éminemment symbolique dans le pays... La maison d'édition le présente comme le compte-rendu le plus détaillé de la première année d'un président, grâce aux sources de Woodward et à ses nombreux comptes-rendus de réunions et autres.

Censure et succès pour les livres sur Trump



Une certaine tendance guide aussi la publication de ce livre : depuis plusieurs mois, les ouvrages consacrés à la présidence de Trump et à sa personnalité connaissent un succès sans précédent. Notamment grâce au sujet des livres lui-même : Donald Trump, connu pour son ego, ne se prive pas de les critiquer publiquement, en attaquant souvent leurs auteurs.

Résultat, la publicité des titres est assurée. Qui plus est, les avocats du président des États-Unis envoient systématiquement des ordonnances de cessations et d'abstention aux éditeurs, les menaçant de poursuites judiciaires si le livre est publié. Des tentatives d'intimidation particulièrement mal perçues outre-Atlantique, où la liberté d'expression est garantie par la Constitution.

Deux ouvrages, Le Feu et la Fureur de Michael Wolff (Henry Holt) et Unhinged : An Insider’s Account of the Trump White House d'Omarosa Manigault-Newman (Simon & Schuster, déjà), ont provoqué la colère du président et l'envoi d'un courrier par ses avocats. Les deux livres ont été couronnés de succès...